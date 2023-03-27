理大衝突｜官歎參與者使出幾代人不解的暴力　判輕裝青年入教導所

2019年11月理大衝突期間，大批市民在油尖旺區聚集，逾200人在彌敦道被捕，案發時17歲少年早前承認暴動罪，今（27日）在區域法院判刑。法官陳廣池斥，2019年的11月是香港社會發生前所未有嚴重暴亂的黑暗冰河期，整個香港都被厚厚的陰霾籠罩着，暴徒無法無天，更是令人覺得東方之珠正在淪陷。考慮到被告被捕時是「輕裝備」，相信他只是一個響應他人呼召的普通參與者，依循報告的建議判被告入教導所。



被告鄔梓龍（現年20歲），承認於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

法官陳廣池指暴力似乎代替了法治，一群年青人瘋狂地做出令幾代香港人都不解的暴力行為。

當時暴力似乎已代替了法治

陳官判刑時指， 2019年的11月是香港社會發生前所未有嚴重暴亂的黑暗冰河期，整個香港都被厚厚的陰霾籠罩着，暴力似乎代替了法治，一群年青人瘋狂地做出令幾代香港人都不解的暴力行為。暴徒的行為更是無法無天，令人覺得東方之珠正在淪陷。

斥政治販子唆擺並推青年去前線

陳官亦斥政治販子、暴動推手在不同渠道及平台竟發起「圍魏救趙」的行動，大力唆擺一大批不知就裡、盲目跟從他人指示及鼓動的年青人推去前線「救趙」。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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陳官續指，被告被捕時是「輕裝備」，只有2個黑色頭套，他沒有攻擊性武器，亦沒有豬咀防毒面具、護目鏡及防曬手袖等，相信他只是一個響應呼召的普通參與者，以壯暴徒聲勢，變相鼓勵他人衝前和警員對峙。

年青一輩未能洞察世事

陳官指，被告的經歷再次顯示年青人多麽容易受到同輩和社會平台的網民的影響，一些單純的年青一輩，沒有正確政治分析和洞察世事的習慣和能力，自然一窩蜂的跟隨「潮流」，同樣受影響的同輩亦互相推波助瀾。父母師友亦缺乏適當的提醒和監管，使年青人很快亦很容易墮入泥沼，使自己和家人受苦。

認為需給青年更生機會

最後考慮各項因素，以及給予年青人更生機會的情況下，陳官決定依循報告的建議判被告入教導所。

案件編號：DCCC 843/2022