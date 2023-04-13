流感｜入住公院比率升五成　0至5歲成重災　每萬住院幼童兩人流感

衞生防護中心在上周宣布踏入流感高峰期，而今發布新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，過去一周上升至13.57%，較前一周10.39%升逾3個百分點。



流感入院人數亦持續上升，公立醫院流感相關入院率為至0.45（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.29高逾五成，處於低強度水平。值得留意的是，0至5歲相關入院率為2.53，即每一萬名幼童入院就有2.53人為流感，達極高強度水平。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



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衞生防護中心在上周宣布踏入流感高峰期後，流感病毒活躍程度持續上升。據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，在4月2至8日期間，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，流感病毒百分比為13.57%，較前一周10.39%升逾3個百分點，當中82%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔18%。

醫管局早前表示，近日多了不少人因流感入院，而急症兒科使用率更達81%。據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，公立醫院流感相關入院率為至0.45（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.29高逾五成，處於低強度水平。值得留意的是，0至5歲相關入院率為2.53，即每一萬名幼童入院就有2.53人為流感，達極高強度水平。

衞生防護中心過去十日（4月2日至12日）共錄得46宗成人流感嚴重個案，個案中有10宗個案已知曾接受流感疫苗注射，同期未有錄得兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案。46人中17人死亡，當中32人感染甲型（H1）流感，2人為感染甲型（H3）流感，餘下12宗同為甲型流感惟有待分型。另外，同期亦錄得22宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉95人染疫。

口罩令撤銷一個月後，流感等呼吸道病毒數字持上升趨勢。圖為小學生接種流感疫苗。（資料圖片）

至於新冠肺炎疫情方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為627個，對比前一周的407個，一周內急增逾54％。

據最新監測數據指，在社區檢測中心及社區檢測站採集的樣本對新冠肺炎檢測陽性比率（七天移動平均值）為1.77% ，較上周的1.38%有輕微上升。至於污水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升，由前一周每公升約126,000 拷貝，上升至每公升約為266,000拷貝。另外，定點普通科門診及定點私家醫生診所的新冠肺炎平均求診比率亦較上周上升，分别為 95.0 及 23.4宗（每千個診症計）。

衞生防護中心公布，過去十日錄得8宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉35人染疫。此外，死亡個案在過去10天錄得49宗。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，在4月6日至12日期間，最常見的變異病毒株為 BA.2 後代譜系，佔52.5%，其次為其他變異病毒株則佔42.6%，包括 BN.1（3.0%）和 XBB（39.6%）， BA.5 後代譜系則佔5.0%。