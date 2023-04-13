上學年錄近3000未適齡退休教師離職　按年急增近倍　本學年或再增

移民潮下，教師流失近年急速加劇。教育局披露近年未達退休年齡而離開教育行業的教師，人數近年急速上升，上學年（2021/22）學年較前一個學年急增近倍，按年由1,390人增至2,770人，教育局臨時數字更預計，本學年有3,540名教師未達退休年齡而離職。



教育局披露近年非達退休年齡而離開教育行業的教師人數近年急速上升，上學年（2021/22）學年急增近倍，由1,390人增至2,770人。（蘇煒然攝/資料圖片）

教育局回應立法會財務委員會審核開支預算的書面答覆中披露，公營中學和小學非達退休年齡而離開教育行業的教師人數近年急速上升，2020/21學年時離開行業的教師人數為1,390人，次年（2021/22學年）增至2,770人，而今年雖然學年尚未完結，但按教育局的臨時數字預計，本學年有3,540名教師非達退休年齡而離開教育行業。

按流失率計算，由2017/18學年至2020/21學年非達退休年齡而離開教育行業的教師流失率，一直維在3%左右。但流失率在上學年急增近倍，增至6.2%，而今學年按臨時數字則達8%。就整體公營中、小學教師流失率而言，教育局預計本學年公營中學的教師流失率將達9.8%，而公營小學的教師流失率亦達8.5%。

教育局指教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別 學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職等，會繼續留意有關情況。而據觀察學校普遍運作正常，有足夠的新聘合資格教師任教，而隨未來學齡人口下降，教師 的需求相信會相應減少。