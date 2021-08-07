官校8月新刊招聘26名教學助理　教聯會料有TA轉任教師急需補位

教育界移民潮下，人手大洗牌，隨部份教學助理成功「上流」，教學助理崗位現人手荒。教育局昨日（6日）刊登非公務員職位空缺，單計官校教學助理空缺就已多達26個，部份職位截至申請日期更在8月中，隨時未能趕及在新學年開學時「埋位」。

教聯會主席黃錦良亦指，今年教師流失率比往年高，有學校或需趕在新學年前招聘合約老師，致部份教學助理「上流」轉為教師，需再招聘教學助理「補位」。該會副主席鄧飛形容，學校一般在暑假招聘教學助理，但最遲要在7月招聘，「好似𠵱家8月（請人）好罕見」，預料今年新聘教學助理「難請、難留」。



有成功「上流」於新學年成為英文老師的教學助理表示，早前應徵教師期間，校方向她坦言，因移民潮出現教席空缺，即使尚未持有學位教師教育文憑，對方亦答應會聘請，容許她「一邊教、一邊讀（教育文憑）」，但需在開學前補考教師語文能力評核。



教育局昨日公布非公務員職位空缺。（資料圖片）

教育局昨日（6日）公布新一批非公務員職位空缺，當中官立學校新聘教育助理空缺多達26個，當中包括英皇書院、皇仁書院及多間官中，月薪由薪 13,995 元至17,100 元不等，合約期一年，截止申請日期為8月13日。

教學助理「上流」成為老師 校方稱因移民潮現空缺

準備於新開年由教學助理轉為英文老師的蘇小姐指出，應徵期間校方向她表示，因為移民潮，學校出現教席空缺。她直言，「冇教育文憑、唔係英文系畢業，得文憑試成績同ielts，都肯收幾好彩」，由於尚未持有學位教師教育文憑，校方要求她在開學前先補考教師語文能力評核，以及「一邊教、一邊讀（教育文憑）」。

她又指，身邊有同事和不少朋友，同樣準備由教學助理轉職教師，又留意到不少學校「8月仲出緊招聘廣告」。

教聯會副主席：8月招聘「好罕見」

以往不少學校都會在暑假期間招聘教學助理，教聯會副主席鄧飛指，學校一般最遲會於7月開始招聘，教師招聘更會早於3月至4月開始，「好似宜家8月（請人）好罕見」，他相信與移民潮及有老師提早退休有關。

他指出，往年離職教師一般在4月至5月請辭，惟今年因移民「可能唔按常規提出（離職）」。他又預料，今年招聘教學助理「難請、難留」，「請到頂多一年貨仔就走，甚至一年都冇......可能中途出現教師席位空缺，教學助理湧哂去」。

除教學助理，部分學校更仍在招聘教師。鄧飛指出，每間學校的招聘程序不一，一般至少需要兩輪面試，但學校可因應急切性作安排及調整，快則一星期便可，相信不會影響開學。

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黃錦良：學校現階段需「補位」請教學助理

教聯會主席黃錦良指，教學助理流失屬自然現象，「可能因為（教學助理）進修教育文憑後，轉做老師。」不過他提到，今年教師流失率比往年高，有學校或需要趕在新學年開始前聘請合約老師，部份原來的教學助理「上流」轉為教師，致學校需再招聘教學助理「補位」。

黃續指，雖然今年招聘期延後，但即使學校在開學前未完成招聘程序，由於教學助理一般工作，只是為教師準備教材，作輔助角色，不影響學校正常教學。