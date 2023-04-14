消費券2023｜AlipayHK獎賞付款次數最多用戶　Tap & Go推折扣優惠

【消費券2023/消費券優惠/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】首期3,000元消費券將在星期日（16日）派發，AlipayHK今（14日）公布一系列優惠，消費券用戶方面，付款次數最多的頭10名，可獲3,000元優惠，可在交易時扣減。



Tap & Go「拍住賞」都出招，夥拍母公司香港電訊網上購物平台The Club推出優惠，包括限時搶購限量1,000元旅遊折扣優惠碼及以Tap & Go客戶優惠價購買PlayStation5主機等多款精選產品。



2023年4月14日，臨近消費券派發，AlipayHK公布一系列優惠計劃。（AlipayHK圖片）

AlipayHK公布，消費券用戶在推廣期內付款次數最多的頭10名，可獲3,000元消費優惠；第11至2000名則可獲得100元消費優惠。該優惠使用不限次數及金額，便可在交易時扣減。

此外用戶在推廣期內，於每日指定時間，進入指定商戶的品牌專頁，即可參與搶券活動，每日可搶一張8元優惠券，即推廣期間最多可搶15張，合共120元。AlipayHK亦聯同商戶推出過百種優惠券，包括foodpanda、7-Eleven、CitySuper等，屆時用戶進入消費券專區，便可搶先領取優惠。

Tap & Go「拍住賞」表示，由4月16日至4月30日，The Club會員於The Club網上購物平台以Tap & Go消費，可賺額外高達3% Club積分消費回贈，即合共高達5%的Club積分消費回贈，並以Club積分形式存入客戶的The Club帳戶，於下次購物時使用，或兌換各種精彩禮品，包括旅遊產品、音樂節門票、Spa及煮食課堂等消閒體驗。

用戶將有機會於The Club平台限時以1元搶購限量1,000元旅遊折扣優惠碼，可即時用於指定平台預訂精選旅遊產品及套票。部份旅遊折扣優惠碼搶購配額預留給Tap & Go客戶，先到先得。

CSL Mobile將推出三大消費券激減優惠，包括每周限量激減優惠過千件產品低至5折起、以消費券計劃下指定的儲值支付工具選購指定產品即減最多500元、及消費券限定5G家居寬頻服務計劃。