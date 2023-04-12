消費券2023｜大家樂推1500元券可食38份焗豬扒飯　百佳推禮券優惠

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】首期3,000元消費券將在4月16日派發，多個連鎖集團相繼公布優惠詳情。除了OK便利店及DFI零售集團（原名牛奶公司）外，百佳超級市場、一田超市、AEON、大家樂等亦推出禮券或折扣優惠。例如大家電子禮券套裝買滿1,500元再送400元，每張50元券可選招牌焗豬扒飯、港式咖喱或單拼燒味飯等，更奉送餐飲及油菜各一，即合共可享38個飯餐。



百佳︰電子禮券買$1000送$200 新客戶即減$30兼送$40券

今年4月13日之芾，購買百佳1,000元（500元兩張）電子禮券，額外送兩張100元PNS網購電子禮券。優惠以每張訂單計算，只適用於PNS網購，但不適用於店取易服務。

其他限時優惠包括新客戶在PNS網購，網上消費滿300元並使用店取易服務，在結帳時輸入優惠碼「CNC34」，可獲30元即時折扣，再送40元百佳門市優惠券，可在下次買滿400元時使用。

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AEON︰多款貨品推均一價、網店買滿$600減$50、滿$1000減100

1）由即日起至今年4月18日，多款貨品以均一價出售，包括LG下置式變頻式341升雙門雪櫃售5,000元、男女裝短袖T恤100元3件、20吋與28吋行李箱套裝1,000元、美的水波爐2,000元、28厘米易潔深炒鍋100元、皇冠3層衞生紙10卷裝100元3件等。

2）由即日起至今年4月30日，在AEONCITY網店消費可獲優惠︰滿600元即減50元（優惠碼︰CVS600）；滿1,000元即減100元 （優惠碼︰CVS1000）；滿2,000即減250元（優惠碼︰CVS2000）；滿3,000元即減400元（優惠碼︰CVS3000）。

上述優惠碼不適用於母嬰類商品及服裝類商品。當金額滿1,000元，亦再送100元電子優惠券，可在下單買滿600元時使用。

3）亦有折上折優惠︰Tefal及Philips家庭電器額外95折、HOME COODY商品額外9折。

一田超市︰買現金禮券／百貨貨品滿$1000送$110超市優惠券

即日起至5月14日，在全線一田以八達通、AlipayHK、WeChat Pay、BoC Pay、Tap & Go或PayMe，購買一田現金禮券滿1,000元，或百貨貨品滿1,000元（每張發票限換一套），送110元超市優惠券。數量有限，送完即止。

大家樂︰電子餐券買$1500送$400

即日起至5月31日，在大家樂網店PayMe購買「e+食電子餐券套裝」，最高可賺總值400元。買500元電子餐券套裝，即50元10張，多送兩張共100元餐券；買1,500元電子餐券套裝，即50元30張，再多送8張共400元餐券。

每張「e+食電子餐券」價值為50元，顧客憑券到大家樂分店，即可在午市或晚市兌換指定美食套餐，包括招牌焗豬扒飯、港式咖喱或單拼燒味飯等，奉送餐飲及油菜各一。

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友和︰六間營辦商用戶一律有折扣優惠

八達通︰即日起至6月30日，在友和網店或門市買滿400元，可享20元折扣優惠。另外，部指定產品低至6折。

AlipayHK︰由今年4月16日至5月31日，在友和網店或門市買滿500元，輸入優惠碼「AliPayHK25」即減25元。若購買IRIS Ohyama全線產品，輸入優惠碼「IRIS」亦減50元。另外在今年12月31日前，部份指定產品低至28折。

PayMe︰即日起至4月30日，在友和網店或門市買滿1,500元，並輸入優惠碼「YOHOPM2023」即減100元。另外，部份指定產品低至4折。

WeChat Pay HK︰由今年4月16日至5月31日，在友和網店或門市買滿500元，輸入優惠碼「WEPAY25」即滿25元。另外在12月31日前，部份指定產品低至35折。

此外，在5月31日前在WeChat的優惠專區，領取Dyson產品優惠碼 ，在友和網店或門市購買三合一甲醛暖風空氣清新機（白金色）、 三合一暖風空氣清新機（黑鋼色）或（銀白色）可減500元。

Tap & Go︰在今年12月31日前，以Tap & Go內的Mastercard卡購物，逢周五及六消費滿1,500元，結帳前輸入優惠碼「MC80」即減80元。逢周六及日在友和門市，以Mastercard卡感應式或手機支付，買滿2,000元即減100元。另外，部份指定產品低至37折，限期同樣為12月31日。

BoC Pay︰由今年4月16日至5月31日，在友和網店或門市買滿1,500元，即減80元，名額共有6,000個。另外，部份指定產品低至6折。