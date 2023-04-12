消費券2023｜約640萬人4.16可獲首期　7000人帳戶失效未更新登記

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券將在4月16日派發，政府今日（12日）公布，將向約640萬名合資格市民發放2023年首期消費券。惟政府亦醒，仍有約7,000名市民的登記帳戶已失效，或八達通已退回或遺失，但仍未辦理更新登記手續。政府提醒可透過3個渠道更新登記，但遞交後將不能準時獲取首期消費券，須另行再作通知。



共三個渠道可登記更新帳戶

去年已登記消費券的合資格市民，4月16日將收到首期消費券。政府公布，現時有約7,000名市民的儲值支付工具帳戶已失效，包括已退回／遺失去年領取消費券的八達通卡，但他們仍未辦理更新其登記紀錄的手續。

政府提醒，上述市民仍可遞交更新登記紀錄的申請，但將不能準時在4月16日派發。政府會與相關營辦商再作安排，盡快向該批市民發放首期消費券，具體日期另行通知。遞交更新紀錄的渠道如下：

1）消費券計劃網站內的更新登記帳戶指定網站；

2）從計劃網站下載或致電熱線（18 5000），以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改登記資料申請表格」。填妥後郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」，本地投寄毋須貼上郵票；

3）已申領「樂悠咭」的合資格市民，如已退回過去領取消費券的八達通卡，可致電八達通熱線（2969 5588）辦理更改手續。

▼八達通消費券須知事項▼



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可致電各營辦商查詢消費券詳情

此外，若市民如欲查詢已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額、到期日等資料，可瀏覽相關營辦商的應用程式和網站，或致電以下查詢熱線：

八達通：2969 5588

支付寶香港：2245 3201

BoC Pay：3988 1822

PayMe：2996 7288

Tap & Go「拍住賞」：2888 0000

WeChat Pay HK：3929 1666

