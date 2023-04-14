消費券2023｜政府指4.16拍八達通機先領交通補貼　宜騰出餘額領券

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】電子消費券周日（16日）派發，財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成今日（14日）指，以八達通領取消費券的市民，當天拍卡會先獲發交通補貼，及後才會獲發消費券，由於八達通上限是3000元，在騰出餘額後，就可隨時拍卡領取餘下消費券金額。



他提醒，市民於領取消費券之前確保支付工具有效，否則應重新儲值支付工具帳戶，預料申請完畢後，三至四星期後可領取消費券。



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李文成於港台《千禧年代》指，領取消費券之前，需要確保支付工具仍然有效，例如一般電子錢包久未使用，可能會於啟動時發生問題。如有任何問題，市民應聯絡相關儲值支付工具，確保4月16日前可以運作良好。

餘額可於9月30前隨時領取

至於使用八達通領取消費券的市民，他提醒應使用去年成功登記消費券計劃的八達通卡於當天拍卡。目前約有7,000名市民的儲值支付工具帳戶已失效，包括已退回或遺失八達通卡，有關人士需要進行更改登記的手續，並申領新八達通卡換領消費券。

派發消費券當天，亦是每月派發交通補貼的日子，惟八達通餘額上限是3000元，與今次發放消費券的金額相同。李文成指，市民於當天拍卡領取消費券，八達通會首先向市民發放交通補貼，並取得餘下消費券餘額：「市民嗰張八達通如果係冇錢，佢可以攞到交津200蚊，佢當日拍卡就會先拍到交津嗰200蚊，餘下嗰2800蚊餘額就攞到消費券嗰2800蚊。」

他表示，第一輪消費券的餘額可隨時領取，當八達通卡餘額再次減少100元，則可再隨時領取消費券餘額100元，只要於限期9月30前領取則可。

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重新登記支付工具 約三至四星期啟用

政府早前宣布，已登記消費券計劃的八達通卡已退還、遺失或失效，須於3月29日或之前透過政府消費券計劃網站自行更改其儲值支付工具帳戶登記紀錄。李文成續指，倘市民遲於3月29日才發現支付工具出現問題，隨時都可重新登記，但有機會趕不及於本月16日前領取消費券。市民成功重新登記之後，政府會以短訊形式通知相關市民可以領消費券的日期。他預計，大概需時約三至四星期。

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