消費券2023｜八達通4.18起派十萬張$10現金券　提升儲值額進展95%

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/八達通】首期3,000元消費券將在4月16日派發，八達通今日（13日）公布，將在4月18日及4月25日，透過八達通App合共送出10萬張面值10元的電子現金券，先到先得，可在全線港鐵車站指定商店使用，並無使用限制。八達通並將在逾70個指定港鐵站及輕鐵客務中心，安排八達通服務大使，協助市民領取消費券；並正全力提升八達通的儲值限額，進度已達95%。

至於中小商戶及的士司機方面，八達通將於消費券計劃期間亦提供安裝、租機、銀行轉帳費用等相關豁免優惠。



4月18、25日早上10時派電子現金券 先到先得

八達通公布，將透過App派發總值逾一億元商戶優惠及「好賞嘟」奬賞，並再加碼送出共10萬張10元電子現金券，即總值100萬元，可在港鐵車站指定商店電子現金券使用。

八達通將在4月18日及4月25日早上10時起，即兩日分別派發5萬張現金券，以先到先得形式送出。該10元電子現金券，並無使用限制，即購買任何金額均可扣減。

逾70個港鐵及輕鐵客務中心 安排服務大使

八達通提醒，若市民領取消費券時，其八達通卡的金額超出3,000元儲值限額，可因應卡內的儲值額分開多次領取，直至將所有公共交通津貼及消費券全數領取。八達通亦在逾70個指定港鐵站及輕鐵客務中心，安排服務大使，即場協助市民領取消費券。

▼八達通消費券詳情▼



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完成更新及測試工作後提升儲值限額

八達通營業及市務總監李玉兒透露，正全力提升八達通的儲值限額，包括逐一更新商戶所使用的17萬個讀卡器軟件。她指，現時系統提升的軟件配置管理和測試進度，已超過95%，當全面完成更新及測試工作後，便會提升儲值限額。

八達通營業及市務總監李玉兒。（資料圖片／高仲明攝）

為中小企豁免安裝及租機費 的士司機暫豁免銀行轉帳費

此外，為減輕經濟復蘇初期中小商戶的壓力，在2023年消費券計劃期間，透過八達通直接申請安裝零售八達通讀寫器的中小商戶，將可豁免其安裝及租機費用。

新申請商用版八達通App的中小商戶及的士司機，可獲贈流動收款機一部，以及豁免首6個月銀行轉賬費用，的士司機的豁免更無限期，直至另行通知。