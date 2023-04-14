裝修工心口痛猝亡死因　專家指看診醫生似未察心肌梗塞　以為唔急

裝修工因心口痛到聖德肋撒醫院求診被指「無事」，回家後即抽搐昏迷，送公立醫院作通波仔手術，兩周後亡。死因今（14日）續就其死因作研訊。庭上透露，裝修工送入公立醫院後，被發現一條血管全塞，死因由急性心肌梗塞引發。心臟科專家指，根據私院醫生為裝修工所寫的入院信，認為該醫生只懷疑病人心臟有問題，似未察覺病人有心肌梗塞情況，他所處方的藥物，亦未能助病人舒緩血管暢通，懷疑他認為病人情況「唔係好急」。



死者呂培常（終年52歲），2019年12月17日凌晨時因胸口痛到聖德肋撒醫院求診，當值醫生朱琦昌疑指呂只是感冒且「冇咩事」，只處方藥物及寫轉介信。呂當冕回家後突抽搐昏迷，即送伊利沙伯醫院做通波仔手術，留醫深切治療部至2020年1月3日離世。

早前證人供詞。(詳看下圖)

呂有一條心臟血管完全閉塞

伊利沙伯醫院李博謙指，呂當晚送抵醫院時情況已危殆，曾出現多次心律失常，搶救後回復心跳。院方又發現呂有急性心肌梗塞，其中一條心血管完全閉塞，遂替他做通波仔手術，手術成功，但呂腦部廣泛缺氧性受損，且有肺炎及細菌入血。呂的狀況仍是相當差，兩周後死亡。

急性心肌梗塞誘發多重器官衰竭

律敦治醫院心臟科專科醫生羅溢章以專家身份作供，她指呂的解剖報告指呂死於急性心肌梗塞，心臟停頓引致腦部缺氧，誘發多重器官衰竭，他另有肺炎及血管硬化。

心臟科專科醫生羅溢章，死者呂培常到私院求診時提心口痛，應先查明是否心肌梗塞。(凌子淇攝)

心口痛應先查明是否心肌梗塞

羅認為，呂在聖德肋撒醫院求診時，已提及心口不適，其心電圖「有少少唔係咁正常」。羅指，當病人感心口痛，醫生首先要查明心肌梗塞的可能性，因為此乃性命攸關，如果疑是心肌梗塞，應每15分鐘做心電圖，另可進行心臟超聲波檢查及抽血等確認，當時應安排呂即時入院，並持續監測其情況。

私院可約車轉病人到公立醫院

她續指，遇上本案的情況，假如醫生能夠判斷病人有心肌梗塞，可安排他留在私家醫院做通波仔手術，或者處方血管溶解藥物；若果病人不願入私家醫院接受治療，私家醫院可「約車」轉送病人到公立醫院。如果情況許可，病人亦可選擇自行前往公立醫院求醫，但羅不建議這種做法。

朱所開藥物未能助暢通血管

羅同意，朱的醫療排板及報告看不出他懷疑呂有急性心肌梗塞，從他處方用作舒緩病人心口痛症狀的藥物，可推斷他知悉呂心臟有問題，惟該款藥物不能幫助暢通血管。她另指出，根據歐洲心臟協會的建議，病人一旦有心口痛，應在兩小時內接受通波仔手術，

持續做心電圖才看到變化

羅又指除非遇上複雜情況，否則大部份醫生都可從心電圖判斷病人是否有心肌梗塞。若果病人有心肌梗塞仍拒絕入院，院方應盡力向病人解釋其病況嚴重性，又或嘗試與家屬溝通。家屬遂問，呂的心電圖能否可以看出他需要做手術，羅稱只做一次心電圖並不足夠，需要持續做心電圖才可觀察到有何變化，從而判斷需否做手術。

入院信只符合懷疑心臟有問題

朱的代表律師提到，根據朱撰寫的入院信，如果呂願意入住聖德肋撒醫院，會有心臟科醫生跟進其情況，院方亦會提供三種驗血測試以助檢查心臟問題，這是否與懷疑病人有心肌梗塞的做法吻合？羅回應指，入院信內容只符合懷疑「心臟有問題」的處理方法，有別於對心肌梗塞的懷疑，解釋指心肌梗塞有時間性，不能只靠驗血，需做心電圖，認為朱認為當時情形「似乎唔係好急」。

案件編號：CCDI-474/2020