裝修工心口痛私院看病被指無事　回家抽搐後亡　妻指醫生稱是感冒

患高血壓的裝修工半夜心口痛，並到太子聖德肋撒醫院看診，當值醫生疑指裝修工「冇咩事」，又稱只是感冒，惟裝修工回家後突然抽搐昏迷，送往院做通波仔手術，留醫兩周後死亡。死因庭今（13日）就裝修工的死作研訊，死者遺孀憶述當晚看診情況，她曾問醫生可否安排其夫入院，醫生稱只能入近4千元一晚的單人房，指醫生說：「有買保險仲嫌貴？」又稱：「唔住就返屋企。」醫生否認曾指裝修工「冇事」，但認在遺孀要求下才處方藥物。



死者呂培常，終年52歲，家屬及時任聖德肋撒醫院內科醫生朱琦昌，均被列作有利害關係方。

入院檢查要住每晚近4千元單人房

死者遺孀楊婉綠供稱，其夫呂培常(下稱：呂)有高血壓病史，需服降血壓藥及心臟藥。2019年12月17日凌晨12時，呂表示心口痛，楊建議他召救護車，但呂指救護車要留給有緊急需要的人，他們最後到聖德肋撒醫院，醫院有為呂量血壓及照心電圖，兩小時後才見當值醫生朱琦昌，朱只稱呂有感冒，又說：「冇咩事。」楊再三問其夫的心電圖是否有異常，朱指呂只是感冒，如要入院檢查，便要住每晚費用3,900元的單人房。

指朱以差劣態度說唔住就返屋企

楊憶述，當時她有問朱有否更便宜的選項，朱以差劣態度說：「有買保險仲要嫌貴？」更指：「冇咩事，住就住，唔住就返屋企。」又著他們離開，並寫了轉介信叫呂翌日向專科醫生求診。楊在等候期間有問護士可否處方舒緩心口痛的藥物，朱開了3種藥。

呂即晚送公立醫院做通波仔手術

及至凌晨2時許，呂回家後突然抽搐昏倒，送往伊利沙伯醫院急症室，即安排做通波仔手術，並轉到心臟科深切治療部留醫，期間病情反覆，翌年1月3日宣告不治。

呂曾腦部缺氧術後仍昏迷

死者兒子呂耀鈞指，當日凌晨父母到聖德肋撒醫院看診，回家後母親叫醒他指其父抽搐，他替父親做心外壓。父親被送往急症室做手術，雖回復心跳，但因腦部曾經缺氧而一直昏迷，兩周後亡。他事後曾將父親當日在聖德肋撒醫院照的心電圖交給其他醫生看，獲告知其父有心血管閉塞。呂耀鈞批評朱當日並無解釋心電圖，忽略要施手術的急切性。

指心電圖未顯示呂有急性缺氧

醫生朱琦昌供稱，呂看診時稱前一晚已開始心口痛及出現感冒病徵，但沒有心悸、氣喘、頭暈及發燒。心電圖顯示呂沒有急性缺氧跡象。他指呂及其妻一度同意入院，後來又改變主意，他遂寫信轉介信給呂著他到心臟專科就診，並處方了止痛、舒緩心口痛及收鼻水藥物。

官發現朱當日記錄未提建議檢查

死因裁判官何俊堯指，朱當日的醫療記錄未提及曾向呂解釋心電圖只能用作初步診斷，及建議入院進一步檢查等，但事發後近1年所撰寫的醫療報告中，卻突然提及。朱回應說，他會向每一位病人解釋心電圖用途，而且病人照心電圖一般都會建議入院，又說：「老實講如果每個病人都要寫，真係做唔晒。」何官反問，如果病人照了心電圖都會建議入院，何官問：「要你嚟做咩？係咪都入院囉。」朱表示，因當時尚未找到呂心口痛成因，所以才會建議入院。

朱稱病人要轉介信有照辦

何官又質疑，朱當日僅向呂指他「冇事」，毋須住院，根本未有診斷他可能有心臟病。朱否認，並指診症後呂稱需時考慮會否住院，其後他從助理口中得知呂決定不入院，但想要轉介信，他便照辦，又托助理轉告呂即使不入院，也建議做檢查。

無開藥不等於無事

朱被死者兒子追問下，承認他起初沒有處方任何藥物，直到呂決定不住院及要求處方藥物時才開藥。何官問：「如果佢哋唔開聲要藥，就冇㗎喇喎？」朱說：「冇開藥唔等於冇事。」他同意由始至終沒有提出可安排呂到公立醫院急症室。

研訊明續。

案件編號：CCDI-474/2020