童樂居虐兒案｜再有兩被告認罪　一人曾拖行幼童10米　還押候判

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒醜聞，多名職員被控虐兒。其中兩名女照顧員今（14日）在九龍城法院分別承認多項虐兒罪，當中26歲女被告涉及7名兒童的虐待事件，包括拖行兒童約10米距離，更曾提起女童的雙手離地半米後向下推，使其後腦撞地後彈起。兩人的案件分別押後至5月2日及3日判刑，以待索取背景報告，期間均須還押。



被告鄧美欣（26歲）承認7項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指其於2021年11月19日至12月3日在童樂居，對7名不足 16歲的兒童，故意作出襲擊、虐待或忽略他們的行為。鄧須還押至5月2日判刑，以待索取背景報告。

再有兩名被告承認在童樂居工作時處待多名幼童。(資料圖片)

提起幼童雙手至離地半米

案情指，就2歲女童H事件，鄧在遊樂區提起H的雙手，離地半米後向下推，使H的後腦撞地後彈起；另外，在1歲男童AI伸手到身旁幼童拿走玩具後，鄧以左手掌摑及大力拍打AI的頭，使AI失衡跌倒；

用書拍打兩幼童頭部

針對同為1歲的男童G及女童AA的事件，當日8名兒童圍在一起看書時，坐在鄧對面的G傾前以左手將書拉向自己。鄧先後用書拍G的頭部一下及其身旁AA的頭部五下。

拉幼童手臂並拖行約10米

至於1歲男童AD的事件，鄧以右手將AD的臉部向後壓，之後短暫收手致AD的頭部在椅後凌空。鄧其後又將AD的臉部向後壓，再多次用力以毛巾擦拭其臉部，期間AD不斷發抖、掙扎。鄧再拉起AD的左右手擦拭，放手時使AD失平衡跌回椅子上。鄧另拉起AH雙臂拖行到地上，之後再拉起AH拖行約10米並扔至地上，致其頭部及臀部著地；

拍打幼童頭部

最後一次事件中，鄧在遊樂區將拼圖軟墊拼合時，有一名不知名兒童在旁行走，鄧見狀打其頭部。該兒童之後稍為遠離鄧，但仍在軟墊上，鄧即拍打他臀部致其跌倒。其後，另一名不知名兒童意圖協助處理軟墊時，鄧亦拍打他的頭部使其差點倒地。

另一女被告認襲擊1名幼童

另一名被告盧敏兒(52歲)，承認一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指其於2021年12月19日在童樂居，對2歲男童B作意襲擊、虐待或忽略的行為。案情指，B跪在床上背向盧時，盧以右手拍B的頭部，使他面朝下跌在床上。

求情稱盧所犯的事屬單一事件

辯方為盧求情指，盧已婚育有一名女兒，在童樂居工作了十年，對照顧兒童工作有熱誠，日常除了本分工作外，亦會自費買書予不幸的小朋友，她的熱誠甚至影響其兒甥從事相關工作。辯方又指，涉案的只是單一事件，與盧本性不符，望法庭能以緩刑或社會服務令處理。惟裁判官認為案情嚴重，社會服務令並不適合，並拒絕盧保釋申請，將案件押後至5月3日判刑，期間索取背景報告。

案件編號：KCCC141、597 /2022