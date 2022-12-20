童樂居虐兒案　女被告指前輩教冷待孩子　免幼童把感情投放照顧者

童樂居24歲前兒童護理員涉虐待1歲男童案續審，被告今午(20日)出庭自辯，她稱入職時有資深同事提醒她，不要對幼童過分關愛，以免幼童投放過多感情在照顧者身上，令他們在職員下班後感到落寞。又指有些幼童有時會作出危險動作引人注意，建議她要冷待孩子，免孩子以為得逞。被告稱她初時無視同事建議，對孩子親切及溺愛，發現會造成秩序混亂，加重了同事的負擔。她亦發現，若她冷待兒童時，同事都不會指責，反而她與幼童玩得投入會換來微言。



女被告劉露琪（24歲），被控於2021年12月9日在童樂居虐待一歲男童AJ，控方指她涉用腳踢男童臉部，及用膝蓋多番撞男童的頭部至牆邊軟墊。

香港保護兒童會轄下｢童樂居｣，去年被有多名負責照顧兒童的職員涉虐兒。（資料圖片）

幼童會以危險動力引人注意

控方今早完成舉證後，裁判官莫子聰裁定表證成立。被告出庭作供，她稱在2020年2月入職時，資深同事提醒她，不要對幼童過分關愛或太親切照顧，以免幼童會投放過多感情在照顧者身上，令他們在職員下班後感到落寞。又指個別幼童或會作出攀爬、掉玩具、傷害其他幼童等危險動作，以博取職員關注，故需冷漠對待，防止幼童覺得其行為見效。

與幼童玩得投入遭同事微言

被告又稱，她初入職時曾經嘗試無視資深同事的提醒，仍採熱切態度對待孩子，但發現這種方式容易釀成意外，或致危險，例如：幼童會爭相要她抱，在她離開時會集體哭鬧等，她意識到過分寵溺幼童，反而有不良影響，甚至造成秩序混亂，加重同事負擔。她表示，資深同事會以較粗暴方式制止幼童不當行為，亦無指責她冷待兒童，反而見到她與幼童玩得太投入時有微言。

有舊同事離職時向管理層反映狀況

被告直言，有同事因無法接受院舍文化離職，離職前曾向院長反映，不能容許這環境以改變初心，故認為管理層必然知道童樂居有此文化。她又提到，某些比較冷漠粗魯的職員，或會被視為「較有能力」，因而獲指派要照顧更多幼童，導致1名員工或需同時照顧10名幼童的情況發生。

影片顯示被告曾在軟墊襲擊男童

庭上播放閉路電視片段，控方指當時被告坐在軟墊上襲擊男童AJ，包括：用腳踢向AJ腹部及近臀部位置，令他失平衡倒地；又將玩具球掟向牆邊至反彈到AJ頭部，再用腳踢他臉部；用手按著他的頭部令其坐下；扯他褲頭至身邊，再用膝蓋將他的頭部撞向牆邊軟墊8下。

被告解釋用與幼童玩

被告解釋，當時想用腳與AJ玩耍，澄清她只是用腳「推」和「撞」他的身體及「撥」他臉部，而非「踢」，強調：「因為遊戲玩法係用腳，所以我貫徹始終咁用腳同佢玩」；她按AJ頭部，只是為了制止他作出危險動作，包括咬其他幼童；另她見AJ搖動網床，才會把他拉至身邊，再用膝蓋「碰」AJ頭部，以防他逃走。她同意AJ其後的確哭得越發厲害，但不知道原因。

有控制力度認為不算是襲擊

她認同，片中不見AJ有任何會傷害到自己或其他幼童的舉動，亦承認她大可用玩具分散其注意力，卻採用了「最差嘅方法」，不過她堅稱其行為動機只是要與他玩耍，並有適當地控制力度，不認為屬於襲擊或會令AJ承受痛楚。

案件編號：KCCC1887/2022