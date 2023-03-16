童樂居虐兒案｜女職員把2歲童拋落地至頭撞牆　官斥毫無悔意囚3月

童樂居前年底爆出虐兒醜聞，先後有34名員工被起訴，年輕女職員被指拋起2歲男童致其頭部撞牆。她早前否認控罪受審，今（16日）在九龍城法院被裁定虐兒罪成。裁判官葉啓亮判刑時指案情嚴重，被告不止一次施襲，更曾將男童丟至地上，使其頭部撞牆。被告更毫無悔意，意圖推卸責任，誣衊男童有機會傷害其他幼童，判囚3個月。



被告陳靄盈（24歲），被控於2021年12月2日在旺角香港保護兒童會內，身為負有管養責任的人，故意襲擊或忽略一名16歲以下的兒童。

女被告陳靄盈。(凌子淇攝)

指被告將X扔在地上

葉官裁決時指，不理解被告指當時「就住力度」將2歲男童X放下的說法，認為她根本是將X扔到地上，斥被告說法屬掩耳盜鈴，為脫罪而杜撰藉口。至於被告聲稱想要X離開患病孩童，事實上卻反覆將X扔在地上，使X頭部多次着地，葉官認為說法明顯是為了減輕罪責。此外，對於被告曾四度拉扯X的手腳，葉官認為若被告若想讓X返回軟墊，只需輕推或抱起X便可，裁定被告罪成。

不止一次向X施襲

葉官判刑指，即使沒有X的醫療報告，亦不清楚事件會否對X造成永久傷害。但被告不止一次對X施襲，更曾將X丟至沒有軟墊的地上，導致其頭撞向牆身，可見案情嚴重。

誣衊X有機會傷害其他小孫

葉官續指，被告受委派照顧幼童，其行為明顯濫用社會及公眾的信任，作為曾接受教育並有經驗的幼兒工作者，卻對X缺乏耐性，以錯誤的方式對待X，使他承受不必要的痛苦。葉官斥被告意圖推卸責任，反指X鬧情緒，誣衊X有機會傷害其他幼童，看不出被告有任何悔意，終囚3個月。

案件編號：KCCC1888/2022