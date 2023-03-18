機場系統故障｜還原事件始末　訊號不穩是結果　混亂因無公布事故

香港國際機場電腦周四（16日）清晨登機系統因訊號不穩，影響旅客辦理登機手續逾4小時，出現長長人龍，導致超過30班航班的乘客受影響，部份乘客錯過上機時間。究竟當日發生甚麼？



記者整合資料時間線：當日機場管理局在國泰航空最後一班航班啟航後，在南面離境大堂登機櫃位A至E列，展開測試登機系統的後備系統演練。到5時45分轉回原運作的登機系統，以便國泰6時開始為乘客辦理登機手續，但系統出現訊號不穩。機管局遂決定重新啟動交換器（switch），同時按預案在北面離境大堂開設約100個登機櫃位，為乘客辦理手續。事件顯示該次轉回原運作系統的方法出現問題，才導致訊號不穩。



不過，機管局僅通知國泰航空有關事故，並沒有對外公布出事，現場也沒有廣播，只靠國泰地勤人員在場處理，依航班起飛時間分流乘客辦理手續。但大部份乘客根本不知發生故障，也不知北面離境大堂有登機櫃位，地勤人員也不清不楚，結果乘客塞在南面離境大堂，怨聲載道。



此事件引伸出的問題：



．在演練前，有否模擬轉回原系統？



．有預案為何仍無法安排乘客到新開的櫃位如常辧手續？



．為何沒有立即公布事故及廣播？



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5:45重啓系統發現訊號不穩 8時始向傳媒交代事件

發生登機系統故障的櫃位為南面離境大堂登機櫃位A至E列，屬國泰航空專櫃所在。在周四清晨5時50分已有指登機系統出現故障，惟機管局未有公布。其時已有不少乘搭早機乘客抵步，準備辦理登機手續，結果引爆問題。

機管局發言人表示，當日清晨進行定期系統測試，於5時45分重啓系統時發現，與南面離境大堂A至E段登機流程有關的網絡電腦系統，出現不穩定情況，並即時通知受影響的航空公司及啟動緊急應變機制。

發言人表示，於約6時機管局開始於北面離境大堂提供約100個櫃位，協助受影響的航空公司按旅客行程的緩急先後，由前線員工安排旅客轉往北面大堂辦理登記手續；與此同時，為安全起見，機管局即時全面檢查系統，於7時15分開始進行系統恢復，並於1小時內，即約早上8時完成第一階段的系統恢復，讓受影響的航空公司於南面離境大堂的原有櫃位，恢復為旅客辦理登記手續，整個機場登記系統於約9時15分全面恢復正常運作。

機管局稱，在確認系統開始恢復後已盡快向傳媒交代事件。

機管局稱已掌握引起異常原因 未來再現問題盡早通知乘客

機管局表示，技術人員已掌握系統出現異常情況的原因，並已制定方案，在未來一旦在測試期間再出現此情況時，可更迅速地恢復系統；亦將會繼續與航空公司緊密協調，未來在出現事故時盡早通知受影響的乘客。

無廣播訊息 乘客不知新安排 留原地呆等

在北面大堂開設櫃位，也得花約15分鐘至30分鐘準備，不過照常理乘客由南面大堂轉過去，10分鐘內也可行到，不致會要堅持擠在原地。這就出現一個人為決定失誤，機管局除了無立即對外公布事故會影響乘客外，據在場排隊乘客表現，現場也沒有相關廣播，只見國泰地勤走來走去，未有說明，因此乘客根本不知發生甚麼事，之後陸續到來的乘客也排在龍尾，導致人龍愈來愈長。

香港民用航空事業職工總會主席李永富（左二）指，自己是在早上6時35分左右收到航空公司通知，機場有系統事故航班需要延遲起飛。（資料圖片）

工會：未聽聞機管局與航空公司曾進行系統故障演練

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，他在當日早上6時35分左右，收到航空公司通知系統事故，航班需要延遲起飛，故機管局應在早上6時35分前已通知航空公司有關事故。

至於為何機管局在早上6時已安排受影響的航空公司由南場搬去北場，仍出現乘客迫滿南場A至E段櫃位，李永富相信由於當時為航班出發高峰期，北場亦有其他航空公司進行登機手續，故航空公局需一邊分流乘客到北場登記登機，一邊在南場用人手登記登機，才會引致混亂情況。他表示，從未曾聽聞機管局過去有與航空公司做過因出現系統故障的演練，過往只有做過災難發生的演練。