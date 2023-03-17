機場系統故障｜航空工會：未聞機管局曾有系統演練　新員工欠經驗

香港國際機場昨日（16日）電腦系統出現故障，離港大堂A至E段登記流程受影響，導致大批乘客未能登機。機場管理局解釋，是由於「網絡系統進行預演時後備電腦訊號不穩」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（17日）在電台表示，所有系統測試均一定有風險，機管局早已知道會測試A至E段，應預先把相關人流安排至其他櫃枱，不會令整個運作停止。

香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，昨日上午6時多開始有航班現延誤，直至上午11時員工仍在處理，受影響航班甚多，未統計實際有多少旅客受影響。他又表示，未聽聞機管局曾就系統故障進行演練，機場很久沒有以人手為乘客進行登記，新員工需要即時接受訓練，令情況混亂。



▼3月16日 香港機場電腦系統故障離港大堂大排長龍▼



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方保僑在港台節目指出，網絡基礎設施是接駁數據網絡的系統，未必與電腦相關，認為機管局於機場運作途中突然重啟系統，中間有一段時間未能運作。

方保僑：系統測試均有風險 應先分流旅客

他說，電腦測試一定有風險，「如果你一早已經知道係係一個7乘24系統，其實你就冇理由喺佢行緊嘅時候做呢啲嘢」。他認為機管局早已知道會測試A至E段，應預先把相關人流至其他櫃枱，再進行測試，倘系統失靈，不會令整個運作停止，「一早已經分咗流嘅話，根本就唔會塞住咁多人喺度」。

他指倘硬件出現問題，不排除要整套硬件更換，但即場更換系統亦需要時間，現場可否以其他網絡取代，甚至考慮用兩部網絡同行，故此除了配套及手續，硬件上亦要多作考慮。

航空工會稱很久沒以人手辦登機手續

香港民用航空事業職工總會主席李永富在同一節目指，昨日早上6時多已通知由於系統有問題航班會出現延誤，直至上午11時員工亦在處理，未有統計實際有多名旅客受影響，但受影響航班甚多。

他指，昨日需要人手為乘客處理登記手續，並使用其他方法核對資料，亦需為乘客手動輸入資料，令整個程時間延長。他說，未曾聽聞機管局過去做過系統故障的演練，加上機場已經很久沒有以人手為乘客進行登記，以前處理的舊員工大多已離職，最近新聘請的員工亦未曾經歷，新員工需要再接受訓練，令情況混亂。

他又說，部份需要轉機的乘客由於趕不及登上原本的航班，有航空公司免費為其更改機票，亦有因為原本航班已客滿，需要額外斥資為部份延誤航班的乘客善後，以疏導積累的乘客，整個情況直至下午才決定。

議員促機管局汲取經驗

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，事故發生時應會自動轉用後備系統，但轉用時，需要硬件支援，今次轉換時出現問題令系統需要重啟，認為需要在主系統及後備系統之中的硬件，需要有另一個系統支援。

他相信機管局僅覺得只有數班航班受影響，系統亦正在重啟，未有留意事故發生時間是高峰期，故沒有主動公布，但乘客當時會感到驚慌，不少旅客可能需要轉機，倘錯過航班，接下來所有行程均會受影響。他又相信，機管局通報安排上未有預示到對旅客的影響，希望機管局日後汲取經驗，以後有相關情況應主動通報，向乘客告知事實。

他又指，今次屬個別事件，亦不是長時間經常發生，相信對於機場形象不會造成常大的影響，但系統出現問題，以及作出的應變措施為一個警號，希望機管局重視。