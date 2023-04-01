林世雄稱機場3月客量逾260萬　升至疫前六成　曾單日有8.3萬入境

疫情過後全球「報復式」旅遊，運輸及物流局局長林世雄表示，香港國際機場首兩個月客量達420萬人次，較去年同期急增約26倍；而截至3月30日，機場3月客量已超260萬人次，當中3月26日更創下單日8.3萬入境旅客人次，為疫情前約6成。



林世雄稱，香港航空業復蘇最大挑戰是人手問題，政府正積極與機管局及業界保持合作和溝通，機管局已完成新一輪機場人力調查，政府期望今年稍後制訂措施推動航空業人力資源的可持續發展。



林世雄今日（1日）在網誌中表示，下星期是復活節長假期，已要求各公共交通營辦商在西九龍站和前往各個口岸的主要車站、碼頭等加派人手協助乘客，並適時更新有關車和船務的資訊。

他特別提到在機場方面，熱鬧的氣氛「無需長假期『炒熱』」，形容出、入境大堂近月來都十分熱鬧，本港的航空交通亦穩步復蘇。他透露，包括在港出發、結束行程、轉機及過境旅客在內，今年首兩個月機場客運量達到420萬人次，較去年同期上升約26倍。

林又說，截至3月30日，機場3月的客運量也超過260萬人次，不計轉機及過境，機場在3月26日單日出入境旅客更創下8.3萬人次，大約是疫情前的六成。

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林續稱，截至去年底，有超過120家航空公司提供航班往來香港與全球約150個航點，航點數目約為疫情前的70%；今年首兩個月，香港機場的飛機起降量較去年同期增加約60%至32,520架次。在國內航線方面，首都機場剛公布的2023年夏航季計劃亦顯示，每日飛港澳台地區的航線平均達43班，較上一季增加超過150%。

不過，林世雄稱香港航空業復蘇面對最大的挑戰是人手問題，政府一直與機管局和航空業界保持溝通，在招聘及人手編配等方面採取一系列的措施，以紓緩人手壓力。機管局已完成新一輪的機場人力調查，政府正綜合業界意見及檢視相關調查結果，聯同機管局探討不同方案的可行性，目標是在今年稍後制訂相關措施，以推動航空業人力資源的可持續發展。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片/歐嘉樂攝）

機管局已於3月1日開始經相關航空公司各自的渠道送出約50萬張機票，林世雄稱，當中8萬張機票將由本月下旬開始分階段送贈予大灣區居民，經香港機場轉飛至世界各地，相信會進一步刺激本港機場的客運量。