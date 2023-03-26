機場2月客運量達215萬人次　按年增24倍　仍只及疫情前三成多

香港已全面通關，走上復常之路。機場管理局今日（26日）公布今年2月份的航空交通量，全月旅客達約215萬人次，與去年同期比大增24倍。機管局指，隨着旅遊限制放寬，所有類別的旅客人數均較去年大增，當中以香港居民增長尤為顯著，往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著的升幅。不過若與疫情前的2月份客量相比，現時整體客量仍不及當時的四成。



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機管局表示，今年2月份機場一共處理了214.6萬人次旅客，與去年2月的8.6萬人次相比，大增約24倍。機管局續指，香港居民增長尤為顯著，往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著升幅。

機管局又指，今年首兩個月，機場處理旅客量達420萬人次，較2022年同期上升約26倍。另外，飛機起降量同比增加約60 %，達至32,520架次；貨運量則下跌12.8%至57.8萬公噸。

雖然上月錄得近215萬旅客量，不過與疫前相比仍有一段距離。翻查疫情前的五年數據，2015年至2019年的2月份，平均有566.1萬人次，即今年2月份的旅客量仍只是疫情前的37.9%。

機管局表示，隨着近月有更多航線陸續恢復營運，飛機起降量及客運量持續增長，例如往來香港與上海虹橋國際機場的直航航班，今日恢復服務，初期每天有三班航班前往虹橋機場。受疫情影響，虹橋機場自2020年3月起，已暫停所有出入境國際航班運作。