流感過濾性病毒夾擊　專家指七成入院童曾外遊　公院兒科病房逼爆

香港已進入流感高峰期，新冠方面，政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（15日）在電台節目表示，自「口罩令」撤銷後，流感個案上升，當中兒童受的衝擊最大，有公立醫院兒科病床使用率最高達100%，即已經飽和，惟流感疫苗接種率未算很好，呼籲學校申請列校接種服務「谷針」。



香港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強補充指，現時小朋友感染流感個案上升，而不少新症是從廣東省返港小孩，其病徵較嚴重；小孩亦受手足口病、副流感病毒等夾擊，憂慮他們同時感染細菌和病毒，會引致嚴重併發症。港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華則補充，現時入院的幼童有六至七成有假期外遊史，預料其病徵比較嚴重，主要是因為他們在外遊時都會到一些人多地方，自然容易接觸到不同病毒。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



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5歲以下幼童、長者和長期病患者最受衝擊

劉宇隆早上在商台節目《政經星期六》表示，自上月撤銷「口罩令」後，流感感染個案隨之上升，截至上月底，合共有14宗重症和2宗死亡個案，當中受最大衝擊的包括5歲以下幼童、長者和長期病患者，令公立醫院負擔增加，當中兒科病房使用率達70%至100%，形容相字相當高。

劉宇隆：流感疫苗接種率並非很好

本身是疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆表示，委員會維持中學生也應接種流感疫苗的建議，惟目前流感疫苗接種率一共接種了160萬針，僅較過去一兩年增加約10萬針，形容接種率並非很好，當中高風險人士的接種率亦不太理想，學校打針情況更是有點「甩轆」，相較以往有到校打針服務的70%接種率低，呼籲有需要的學校聯絡提供到校接種服務的部門。

高風險群組流感疫苗接種率：



．65歲或以上人士：不足50%

．小學生：約60%

．5歲以下兒童：約30%



葉柏強指部份廣東省回港兒童流感新症病徵較嚴重

葉柏強補充說，上月開始，小朋友感染不同病毒的個案明顯有上升趨勢，現時私家醫院兒童病床不足，公立醫院病房亦十分忙碌，最近病房收了不少新症，是從廣東省回港的小朋友，他們的流感病徵較嚴重。

劉宇隆呼籲有需要的學校聯絡提供到校接種服務的部門，以提升學童接種率。（資料圖片）

關日華：入院幼童多至七成有假期外遊史

另一專家，港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華則補充，現時入院的幼童有六至七成有假期外遊史，預料其病徵比較嚴重，主要是因為他們在外遊時都會到一些人多地方，自然容易接觸到不同病毒，如流感、鼻病毒及腺病毒等，受到交叉感染後病徵會較重，相反可能在港的小朋友接觸的人未有那麼多，所以較難受到交叉感染，病徵則較輕微。

他續指，現時香港有七成的流感為甲型（H1）流感，而相關流感對小朋友的影響會較大，而多了人與人之間的接觸必然增加感染風險，故在流感高峰期期間，市民應要就此取平衡。

流感與肺炎鏈球菌雙重感染可致嚴重併發症

另外，關日華續指，除了兒童流感個案上升外，亦受到其他過濾性病毒夾擊，包括副流感病毒及引致手足口病的腸病毒，並強調個別流感病人同時有細菌感染，若小孩同時患流感和細菌感染，例如肺炎鏈球菌，可引致非常嚴重併發症。

料世衞數月後宣布新冠大流行結束

劉宇隆又預料世界衞生組織將於數月後宣布新冠大流行結束，認為即使現時疫情回升，但大部份市民已打針，對社會衝擊亦是微乎其微。