流感｜特敏福口服液供應緊張　衞生署：分銷商正調撥供應本地市場

治療流感的特敏福（Tamiflu）口服液製劑供應緊張，有私家醫生表示，不少私家診所已沒有相關存貨，想向藥廠訂也訂不到。政府發言人今（11日）表示，因應有關情況，相關藥物分銷商正調撥有關口服液製劑供應本地市場需要。衞生署亦正積極協調相關分銷商，以期在需要時盡快將政府儲備的抗病毒藥物調撥予私營醫療市場，確保藥物供應足夠。



本港上周踏入流感高峰期，確診流感的人數大幅上升，亦令抗病毒藥物特敏福（奧司他韋，oseltamivir），的需求大增。有私家醫生表示，不少私家診所已沒有主要供兒童患者使用的特敏福口服液製劑存貨，要以成人版本的膠囊藥粉溶於甜液體或水取替。

政府發言人今表示，本地市場數據顯示，現時特敏福口服膠囊供應穩定，而特敏福口服液製劑的供應則暫時略為緊張，故因應有關情況，相關藥物分銷商正調撥有關口服液製劑供應本地市場需要。衞生署亦正積極協調相關分銷商，以期在需要時盡快將政府儲備的抗病毒藥物調撥予私營醫療市場，確保藥物供應足夠。

政府儲備約1100萬劑抗病毒藥物 九成為特敏福

至於公營市場方面，發言人表示，衞生署一直根據「香港特別行政區政府流感大流行應變計劃」儲備抗病毒藥物。根據計劃，政府已儲備足夠劑量（約1,100萬劑）的抗病毒藥物，其中約九成是特敏福，包括口服膠囊和口服液製劑。衞生署亦有一直留意市場的抗病毒藥物供應。

發言人亦提醒市民，香港已踏入流感季節，預期本地季節性流感活躍程度於短期內會處於較高水平。發言人呼籲社會各界提高警覺及採取相應措施預防流感，接種流感疫苗是其中一種流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。