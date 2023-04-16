冰球女子隊創佳績　大會最佳門將：無理外界風波　奪冠如坐過山車

香港冰球隊經歷播錯國歌風波、更被港協暨奧委會內部人士質疑「沒有成績」，香港女子冰球代表隊上周日（9日）在眾多輿論中「殺出一條血路」，在羅馬尼亞為港捧回女子冰球世界錦標賽3A組賽事冠軍，是歷來最佳成績。

隊內最年輕、即將16歲的莫曦淋（Keira）獲頒大會最佳守門員，她接受《香港01》專訪時表示，當時隊員們全神專注在練習及比賽當中，無暇多顧外間紛擾，「隊長、較大隊員帶領下，細個嘅隊員都有信心啲，經歷住呢啲風波。」



她形容今次出征過程尤如「坐過山車」，港隊先贏三場賽事，卻「Shoot-out（互射進球）」惜敗予勁敵立陶宛，但最終在發揮實力兼幸運女神眷顧下，成功奪得分組冠軍。曦淋表示，希望一直在港隊效力，未來亦有意成為教練傳承冰球這項「冷門」運動，更冀政府不要削減開支，「唔好影響到啲運動員練習。」



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即將滿16歲的莫曦淋，約七、八年前接觸到冰球運動。她表示，小時候與弟弟學花式溜冰，後來弟弟轉打冰球，自己在觀看他練習時亦覺冰球運動有趣，亦轉玩冰球，「見到哥哥姐姐打波節奏快、技術好好，覺得呢個運動得意有趣，所以想接觸。」

由在冰上優雅起舞的花式溜冰，轉跑道到碰撞性較強的冰球，曦淋笑言當時覺得花式溜冰較悶，相反冰球卻十分刺激，且是團體運動，「可以認識到多啲朋友，與不同國家打波，認識當地文化同語言。」

在今次世錦賽中奪得大會最佳守門員她，原來一開始並非打守門員位置。曦淋說，剛開始打冰球時是擔任後衛，一次練習中隊內守門員缺席，自己對該位置有興趣，故自告奮勇代打，「試完一場覺得有趣好玩有挑戰性想繼續，但媽咪覺得我會3分鐘熱度，就無應承，但3年前再問終於應承咗。」

守門員當每次接到波好有滿足感，係香港女子隊較少機會接觸，覺得自己可試試……後衛係保護守門員，守門員就要靠自己，好有專注力先可以接多啲波。 香港女子冰球代表隊隊員莫曦淋

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月初隨隊在播錯國歌風波之中，遠赴羅馬尼出征世錦賽，她稱隊員們並無受到該些事情影響，有賴於大家專注力高、練習忙碌，再加上隊長及年長隊員的帶領，令年輕隊員可不受影響，在球場上盡情發揮。

大家冇留意呢啲新聞，去到羅馬尼亞好早起身練習，晏晝比賽……隊長、較大隊員帶領下，細個嘅隊員都有信心啲，就算經歷住呢啲風波。 香港女子冰球代表隊隊員莫曦淋

失敗往往令人深刻，談及最難忘的比賽，代表隊伍出戰兩場賽事的曦淋，並無選擇她獲得MVP、對陣烏克蘭的賽事，反而選擇港隊唯一敗仗，對戰立陶宛的比賽。她說，當時港隊已贏頭三場，再勝立陶宛的話奪冠呼聲會相當高，在該場比賽中，球隊首兩節表現出色，惟到第三節最後7分鐘，自己突感壓力，表現較平時失準，馬上被對手揪住機會追平，更要戰至加時。

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曦淋憶述當時隊員有傷病在身，體力也已透支，「到更衣室，隊長同隊員都互想安慰先重拾信心打加時」，惟戰至加時結束仍要平手，需進入「Shoot-out（互射進球）」環節，最終港隊吞下敗仗。

隊員有喊，我自己都有喊，我覺得我自己打得唔好令球隊輸，對自己失望。 香港女子冰球代表隊隊員莫曦淋

她在隊員的鼓勵後重新振作，港隊其後戰勝愛沙尼亞，奪冠對手立陶宛亦意外輸給烏克蘭，港隊成功攀升至榜首，並為香港帶回冠軍，成為「世一」。回憶征戰歷程，曦淋形容是「坐過山車」，又稱奪冠一刻「好興奮、好開心，為隊員感到驕傲。」

冰球在香港較冷門，更是一項花費不菲的運動，身形瘦削的曦淋，每次要穿上約重25公斤的守門員防具才可上場，幾乎是她體重的一半，單單裝備就已花上近3萬元。除此之外，由於政府並無溜冰場，運動員需待夜晚才能到商場溜冰場練習，一個練習或比賽，就可能到凌晨12時。

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在重重風浪中奪冠，她笑言更加感受到身邊朋友親人的支持，有很多平時較少交流的朋友都主動送上祝賀。熱愛冰球運動的曦淋認為，冰球之所以冷門主要因宣傳不多，她希望能一直為港隊效力之餘，亦可成為一名教練，「令冰球承傳落去，唔會冇人繼續打。」

她亦感謝冰協在她年幼時提供的訓練，亦感謝多個球會組織的協助資助。談及播錯國歌事件掀起軒然大波，年紀尚幼的她稱不知如何表達想法，僅冀政府不會削減對冰球的開支。

希望唔好影響到啲運動員練習。 香港女子冰球代表隊隊員莫曦淋

▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼

