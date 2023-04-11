冰球世錦賽女子港隊負傷上陣　單場最佳球員：為攞冠軍一切都值得

女子冰球港隊出戰世錦賽3A組，奪得小組冠軍。作賽期間，多名球員受傷，但仍然無改她們取勝的決心，其中一位獲選「單場最佳球員」的球員林珈希指：「打冰球有一點小碰撞在所難免，這點小受傷並不算甚麼……為了可以攞到冠軍，一切都值得。」



▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪小組冠軍▼



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女子冰球港隊去年因疫情退出世錦賽，今年再度出戰3A組賽事，賽事於羅馬尼亞布拉索夫舉行，由本月3日開始，並在本月9日進行最後一日賽事。港隊首4場先後擊敗保加利亞、烏克蘭、羅馬尼亞，惟對立陶宛戰至互射點球落敗，至最後一日賽事擊敗榜尾的愛沙尼亞，最終5戰共獲4勝1負。而原本排榜首的立陶宛，在對烏克蘭時1：2敗陣，港隊成功排在榜首，終奪得小組冠軍，獲得下年升班資格。

今次出戰女子冰球世界錦標賽，女子港隊共20名球員，其中伍詠希獲選為隊伍最有價值球員、莫𣌀淋則獲選為大會最佳守門員。而每場賽事中均會各有一名單場最佳球員，獲選的港隊球員包括伍詠希、莫希淋、林珈希、周雅詩、王翠怡。

▼4月3日 女子冰球港隊對陣保加利亞▼



▼4月4日 女子冰球港隊對陣烏克蘭▼



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不少隊員提交難忘一戰時，都提到與立陶宛的對決，後衛球員蘇海翹提到最初領先4：1，其後被追和、並在互射點球落敗，感到失望、不開心，但她說：「都當上咗一課」。另一位後衛球員林珈希都提到這一仗，她提到，當時在賽場上被追和，「心跳得好快」，該場賽事最後敗給立陶宛，隊員都「好崩潰、好傷心、好唔忿氣」，但全隊人從未想過放棄，最後終於奪得「屬於我哋嘅金牌創造了歷史」。

▼4月7日 女子冰球港隊對陣立陶宛▼



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賽事激烈，有不少隊員都在作賽時受傷，林珈希都提到自己受傷，但她說：「打冰球有一點小碰撞在所難免，這點小受傷並不算甚麼。我哋對立陶宛場波之前，好多人都不幸地受傷了，但係我哋心知呢場波對我哋好重要，所以繼續搏命。為了可以攞到冠軍，一切都值得。」

除了林珈希，隊長李雅婷、後衛球員郭凱琪及前鋒球員王翠怡均在作賽時受傷，當中郭凱琪更表示，在羅馬尼亞的賽事中，被對方球員踢到頭部，現時仍有些頭痛、想嘔。

▼4月6日 女子冰球港隊對陣羅馬尼亞▼



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女子冰球港隊憤力作賽，取得好成績，開心、興奮的同時，但也有不少隊員在分享感受中提及擔心冰協未來或因國歌風波而被削減資源，後衛球員陳沛穎提到，好不容易三年疫情過去，港隊可以站於世界舞台，希望政府可重新考慮更有效的改良方案，而非要一刀切削減經費，她又感嘆現時冰球有些成績，若被削減經費會很可惜，擔心未來冰球發展的路會更難行。

當中也有隊員在感言中向領隊關婉儀道謝，同樣獲選為單場最佳球員的守門員周雅詩提到，感謝冰協及領隊關婉儀，付出很多時間籌備，讓她們可以出戰國際賽。她提到，關婉儀由未出發已為隊員整理資料、買機票、訂酒店，確保她們安全到埗、且可以專注於練習，「她要在旅程中照顧20個女生並不容易。」

▼4月9日 女子冰球港隊對陣愛沙尼亞▼

