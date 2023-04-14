冰球｜由大敗到升班　女子隊副隊長：知道唔係攞世一但非一步登天

香港女子冰球代表隊周日（9日）於羅馬尼亞在女子冰球世界錦標賽3A組賽事成功排在榜首，獲得升班資格。對於被質疑冰球代表隊沒有成續，冰球隊領隊關婉儀今日（14日）在電台節目稱聽到這些聲音很激動，認為外界應公道：「質量同數量問題你哋搞清楚」。女子冰球隊員陳沛穎指，每項運動不是一步登天，認為應該著重隊員有沒有進步的心，為熱愛的運動而去努力。



▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



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女子隊最初「場場輸」 曾大敗46比0

香港冰球領隊關婉儀、香港女子冰球隊員陳沛穎及郭凱琪今早一同接受商業電台《在晴朗的一天出發》訪問，她們形容取得升班一刻很感動及激動，女子隊由「場場輸」甚至於2017年曾大敗給日本隊46比0，到今次取得升班資格並不容易。

陳沛穎指，每項運動「You have to start somewhere（凡事總得有個開始）」，不是一步登天，應著重隊員有沒有心去進步，為熱愛運動去努力。女子冰球隊員副隊長郭凱琪回應說：「我哋都知道我哋唔係攞世界第一，我哋返嚟嘅時候好清楚呢樣嘢。」但過去10年看到一群女生一起努力做到成績，她自已見證整個過程感到很感動，於她而言亦在於此。

對於冰球成績不突出質疑 領隊關婉儀：質量數量要搞清楚

對於被質疑參賽隊伍不多，冰球代表隊成績不突出，關婉儀表示，聽到這些批評心情很激動，但「質量同數量問題你哋搞清楚，我哋對嘅係國家隊，係每一個國家嘅精英」，認為這件事情上需要公道。

▼4月11日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠後抵港▼



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今次女子港隊勝賽之時，播放正確國歌，關婉儀形容背負最大的心理壓力，對於國歌播放環節責無旁貸，女子港隊比賽的時候是做多了很多功夫。她認為，各個體育總會除了應跟隨港協暨奧委會的指引，每次比賽之前亦應事件以電郵聯絡主辦方不要自行上網搜尋國歌，並告知網上搜尋結果、即使置頂結果大多都為不正確的國歌，並電郵內附上正確國歌檔案。

關婉儀早前透露，女子冰球世錦賽檢查國歌時仍然發現有錯，因為收載有國歌聲音檔案USB的人，並非播歌的工作人員，兩人沒有交接USB，播歌者在網上下載國歌。她今日透露，是大會試播歌曲時發現，得悉後隨即衝上前暫停播放。

關婉儀早前透露，女子冰球世錦賽檢查國歌時仍然發現有錯，因為收載有國歌聲音檔案USB的人，並非播歌的工作人員，兩人沒有交接USB。（資料圖片／梁鵬威攝）

她又提及，提交的USB內載有兩個檔案，—首是純音樂版本的國歌，另一首為有人聲版本的國歌，她已特意刪除有人聲版本的國歌，令USB內只有一個檔案，以求令整件事情更為簡單，又指曾考慮過自行攜帶喇叭至現場。

男子港隊在波斯尼亞出賽贏得比賽後，大會播錯反修例歌曲，事件最後演變成港協暨奧委會與冰協隔空對壘。她說，播錯國歌事件上感到很大壓力，重提當時團體抵達當地時未獲大會安排接機，抵埗後翌日則比賽，「冇唸過呢件事會發生係呢個運動上面」。又指波斯尼亞當地大多數人不會英文，只能用身體語言，用心做事。

被問及能否每次都能事前確認是否播放正確國歌，關婉儀回應指：「唔肯定都要肯定，而家唔可以話搵佢唔到」，稱自己「我唔食唔瞓，我都要企喺度等佢哋」，「攔住個門，就算佢唔識英文」，強調這是做領隊的責任。

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她稱，只能以積極心態去處理事情，「我諗唔好剩係鬧港協，好多嘢要溝通，佢都要聽我哋屬會出到去發生咩事、有咩困難」。冰協即將要向港協提交報告，關婉儀預計下周提交：「事實已經喺度，我諗今次唔講其他嘢，剩係講成個過程由頭到尾發生咩事，好簡單一個最裸露最真實」，至於管治問題，她指兩次已提交的報告已經按港協需要不斷改進。