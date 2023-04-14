播錯國歌｜冰協料下周交報告　關婉儀：唔食唔瞓確保國歌正確播放

冰球港隊二月底在波斯尼亞作賽後，發生主辦方賽後播國歌出錯事件，港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格程序，香港冰協領隊關婉儀今日（14日）說，預計下周可以提交報告，將詳細解釋事發過程。她在商台訪問形容，今次女子隊勝賽之時，播放正確國歌，自己背負最大心理壓力，在國歌播放環節上責無旁貸。她又指，曾考慮過自行攜帶喇叭至現場，確保萬無一失，被問到是否每次都能確保播放正確國歌，她稱「唔肯定都要肯定」：「我唔食唔瞓，我都要企喺度等佢哋（播歌職員）。」



▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



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對於冰球成績不突出質疑 領隊關婉儀：質量數量要搞清楚

對於被質疑參賽隊伍不多，冰球代表隊成績不突出，關婉儀表示，聽到這些批評心情很激動，但「質量同數量問題你哋搞清楚，我哋對嘅係國家隊，係每一個國家嘅精英」，認為外界在這件事情上需要公道。

▼4月11日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠後抵港▼



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關稱，今次女子港隊勝賽之時，播放正確國歌，關婉儀稱自己背負最大心理壓力，在國歌播放環節上責無旁貸，又指自己在女子港隊比賽的時候做多了很多功夫。她事前已以電郵聯絡主辦方不要自行上網搜尋國歌，並告知網上搜尋結果、即使置頂的結果，大多都為不正確的國歌，並於電郵內附上正確國歌檔案，認為各個體育總會除了應跟隨港協暨奧委會的指引，亦應如此。她又指，曾考慮過自行攜帶喇叭至現場，確保萬無一失。

關婉儀早前透露，女子冰球世錦賽檢查國歌時仍然發現有錯，因為收載有國歌聲音檔案USB的人，並非播歌的工作人員，兩人沒有交接USB，播歌者在網上下載國歌。她透露，是大會試播歌曲時發現，得悉後隨即衝上前暫停播放。

關婉儀早前透露，女子冰球世錦賽檢查國歌時仍然發現有錯，因為收載有國歌聲音檔案USB的人，並非播歌的工作人員，兩人沒有交接USB。（資料圖片／梁鵬威攝）

她又提及，提交的USB內載有兩個檔案，—首是純音樂版本的國歌，另一首為有人聲版本的國歌，她已特意刪除有人聲版本的國歌，USB內只有一個檔案，以求令整件程序更為簡單。

男子港隊在波斯尼亞出賽贏得比賽後，大會播錯反修例歌曲，事件最後演變成港協暨奧委會與冰協隔空對壘。她說，播錯國歌事件上感到很大壓力，重提當時團體抵達當地時未獲大會安排接機，抵埗後翌日則比賽，「冇唸過呢件事會發生係呢個運動上面」，又指波斯尼亞當地大多數人不會英文，只能用身體語言，用心做事。

被問及能否每次都能事前確認是否播放正確國歌，關婉儀回應指：「唔肯定都要肯定，而家唔可以話搵佢唔到」，稱自己「我唔食唔瞓，我都要企喺度等佢哋」，「攔住個門，就算佢唔識英文」，強調這是做領隊的責任。

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