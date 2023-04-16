消費券2023｜ 失業市民凌晨拍八達通卡收錢　拿到後會「食餐好」

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券2023首筆3,000元今日（16日）凌晨派發，當中有使用八達通領取消費券市民，趕不及待第一時間到港鐵旺角站內的八達通補貼領取站拍卡領取消費券。



首名在旺角站拍卡領取消費券的蔡先生表示，現時因疫情失業，故想第一時間拿取消費券。他認為今次派發的消費券金額不多，希望拿到消費券後「食餐好」。另亦市民笑言自己等錢用，認為政府派5,000元太少，「但有好過無，最好政府每人派五萬。」



有人在凌晨前拍卡圖搶先收消費券

5,000元消費券2023在今日凌晨起分兩階段發放，先派3,000元。未到凌晨0時，已有多名市民試圖領取消費券；亦有市民在領取消費券的領取站前徘徊，等候0時到拍卡取消費券。

昨晚（15日）11時許就在消費券領取站前等候的蔡先生表示，現時因疫情失業，故希望第一時間拿取消費券可以用來買取食物。他表示，今次派發的消費券金額不多，未來如港府不再派消費券都無辦法，但則希望可以繼續派消費券。

消費券2023首筆3000元在4月16日派發，首名在港鐵旺角站拍卡領取消費券的蔡先生表示，現時因疫情失業，故想第一時間拿取消費券。（呂穎姍攝）

批評僅5000元仍兩次派發減低消費意欲

另一在凌晨0時拿取消費券的林先生則表示，他是經過旺角食飯順便拍卡取消費券，認為今次派消費券只有5,000元仍要分兩次派發，減低消費意欲，料會用拿到的3,000元用在日常消費，「都係用喺香港。」

身穿保安工作服的黎先生表示，他是趁休息時間過來拿取消費券，笑言「等錢使」。他同樣表示，會將消費券用在食飯及交通方面，「5,000蚊太少，但有好過無，最好政府每人派五萬。」

▼八達通消費券須知事項▼



+ 2

拍八通達會同時收到3月交通補貼

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成早前提醒，以八達通領取消費券的市民，由於3月份的交通補貼也在今日派發，故市民拍同一張卡時，金額中會「先」包括交通補貼，其後金額才是消費券。由於八達通儲值上限是3,000元，在騰出餘額後，就可隨時拍卡領取餘下消費券金額，即至少要拍卡兩次。



他又指，第一輪消費券的餘額可隨時領取，當八達通卡餘額再次減少100元，則可再隨時領取消費券餘額100元，只要於限期9月30前領取則可。