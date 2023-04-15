消費券2023｜周日凌晨派　須知及優惠一文看清　八達通如何多$40

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第一期3,000元消費券將在4月16日凌晨零時派發，不過市民須確保其登記帳戶未失效，亦因交通補貼與消費券「撞期」，八達通用戶亦要考慮領取途徑，避免錯失20元便利店優惠券，以及損失最高500元的交通補貼。另外八達通亦將在4月18日及25日，在App派發10元現金券，即連同20元便利店優惠券，用戶最多可獲40元。



此外，多個連鎖集團推出相關消費券優惠，例如大家樂電子禮券買滿1,500元再送400元，每張50元券可選招牌焗豬扒飯等套餐，奉送餐飲及油菜各一，即合共可享38個飯餐。下文將詳盡講解本次消費券的須知事項，以及列出各種優惠。



▼2023年3月10日 政府宣布4月16日發放電子消費券▼



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去年未登記消費券第一期不會獲發3000元

在本期領取消費券前，市民須注意一點，若去年未登記消費券計劃，將不會獲發第一期消費券，但仍可在政府年中推出第二期消費券時再作登記，金額將根據其資格準則，可獲發全額或半額消費券。

7,000人登記帳戶已失效須登記更新

至於約640萬名合資格的市民，則最快可在4月16日凌晨零時領取消費券。不過政府早前公布，當中有約7,000人的登記帳戶已失效，或八達通已退回或遺失，仍未辦理更新登記手續，相關市民須盡快遞交登記，將不能準時獲取首期消費券，須另行再作通知。

八達通用戶最快7.16領取餘下$2000消費券

八達通消費券用戶在4月16日起，可領取第一期3,000元消費券，其後只要6月30日或之前合資格消費滿3,000元，最快便可在7月16日領取第二期2,000元，最遲領取日為今年11月16日。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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消費券及交通補貼4.16同日派 不能同時領取全數金額

不過，八達通用戶有一點須注意，由於4月16日是3月份公共交通補貼的派發日，由於八達通儲值上限為3,000元，因此無法同時領取兩項計劃的全數金額。目前用戶領取消費券共有四個途徑。

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。



藍機／八達通服務站先派發交通補貼 後派消費券

若用戶在藍機或八達通服務站拍卡，八達通將首先向市民發放交通補貼，餘下金額才存入消費券。至於八達通手機App則可自行選擇先領取消費券，至於指定商店則不能領取交通補貼。換言之，用戶可視乎個人需要，考慮以不同途徑先領取交通補貼或消費券。

但有一點須注意，交通補貼僅得3個月限期，一旦逾期未領取便會被勾銷，損失視乎市民可得的交通補貼金額，最高500元。

逾70個港鐵站及輕鐵站設服務大使助領消費券

此外，八達通亦在逾70個指定港鐵站及輕鐵客務中心，安排服務大使，即場協助市民領取消費券，包括荃灣線、觀塘線、港島線、東涌線、屯馬線、東鐵線等，詳情可點擊上述圖輯。

▼八達通消費券詳情▼



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八達通4.18及4.25派電子現金券 兩張共$20無使用限制

優惠方面，八達通將在4月18日及4月25日早上10時起，即兩日分別在App派發5萬張現金券，以先到先得形式送出，用戶兩日最多可領取兩張。該10元電子現金券，並無使用限制，即購買任何金額均可扣減，但限港鐵站指定商店使用。

八達通亦將透過App派發總值逾一億元商戶優惠及「好賞嘟」奬賞，當中涵蓋網上購物平台、餐飲、美妝、衣飾、運動用品和商場等，同樣可在App一覽。

OK便利店領消費券獲發$20優惠券 付款時可扣減

OK便利店亦推出相關優惠，市民在4月16日至22日，到旗下各分店領取八達通消費券，便可獲4張價值5元的優惠券，其後每次淨消費滿20元可使用，有效期將於5月15日屆滿。換言之八達通加上OK便利店，合共提供40元優惠。

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八達通以外的消費券自動派發至用戶電子錢包

至於另外5間營辦商，即AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe、BoC Pay及Tap & Go，該3,000元消費券則在當日自動派發至用戶的電子錢包，並無其他領取方式。

上述用戶注意，由於上述電子銀包並無儲值上限，亦不必先花光第一期3,000元消費券，即可等待至7月16日派發第二期2,000元消費券，並在明年1月31日的限期前，將5,000元消費券一次過使用。

AlipayHK品牌專頁一連15日派$8優惠券 共可領$120

優惠方面，AlipayHK已公布，消費券用戶在推廣期內付款次數最多的頭10名，可獲3,000元消費優惠；第11至2000名則可獲得100元消費優惠。該優惠使用不限次數及金額，便可在交易時扣減。

此外用戶在推廣期內，於每日指定時間，進入指定商戶的品牌專頁，即可參與搶券活動，每日可搶一張8元優惠券，即推廣期間最多可搶15張，合共120元。

Tap & Go推積分回贈優惠

Tap & Go「拍住賞」則公布，由4月16日至4月30日，The Club會員於The Club網上購物平台以Tap & Go消費，可賺額外高達3%積分回贈，即合共高達5%的積分回贈，並以Club積分形式，存入客戶的The Club帳戶，可於下次購物時使用，或兌換各種禮品。

大家樂$1500電子禮券可食38個焗豬扒飯

除了營辦商外，本港多個連鎖集團亦推出相關消費券優惠，例如百佳、惠康、7-Eleven、一田超市、AEON、大家樂等，當中涉及贈送禮券、指定貨品折扣，或多買多減等優惠。下文將列出精選優惠。

．由即日起至5月31日，在大家樂網店PayMe購買「e+食電子餐券套裝」，最高可賺總值400元。買500元電子餐券套裝，即50元10張，多送兩張共100元餐券；買1,500元電子餐券套裝，即50元30張，再多送8張共400元餐券。

顧客憑電子餐券到大家樂分店，即可在午市或晚市兌換套餐，包括招牌焗豬扒飯、港式咖喱或單拼燒味飯等，奉送餐飲及油菜各一。即購買1,500元禮券，合共可享38個飯餐。

7-Eleven推$300元現金券再送$30

．由即日起至6月30日，在7-Eleven分店購買300元現金券（一套10張30元現金券），額外再送多一張30元現金券。現金券有效期至今年10月31日，至於贈送的30元現金券，有效期至今年7月31日。