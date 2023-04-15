消費券2023｜教你賺到盡　八達通5步賺$675　PayMe食大家樂慳$952

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】今年第一期3,000元消費券，將在周日（16日）凌晨零時派發，全港約有640萬名港人符合領取資格，多間零售商戶已推出消費券相關優惠。

若在OK便利店領取消費券，再在八達通App搶領共20元現金券，再購買DFI零售集團（原名牛奶公司）旗下包括萬寧的禮券，再使用其折扣優惠並賺取yuu積分，再在yuu兌換現金券，用戶最多可賺取675元。

此外，若以PayMe在大家樂網店購買3,000元電子餐券套裝，將獲贈8張餐券。以招牌焗豬扒飯為例，包餐飲連一牒油菜，可換領一共76個，以目前晚市52元的價格，即合共可節省952元。



OK便利店領取八達通消費券賺20元

以八達通領取消費券的市民，在4月16日至22日到OK便利店拍卡領取第一期消費券，可獲4張價值5元的優惠券，隨後每次淨消費滿20元便可使用，優惠券有效期至5月15日。不過4張優惠券必須購買指定類別才可獲扣減，包括︰

優惠券1︰包裝飲品／酒精。

優惠券2︰零食／糖果。

優惠券3︰雪糕／鮮奶／鮮豆漿／乳酪產品。

優惠券4︰Circle K微波爐冷藏飯盒／雞翼／雞脾／點心／涼拌小食。



每張已登記消費券的八達通卡，只限換取優惠券一次。「OK齊齊印」會員在領取消費券後，優惠券將自動存入會員的App，至於非會員則可領取4張實體優惠券。

▼八達通消費券詳情▼



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八達通4月18及25日早上10時派電子現金券 先到先得

八達通亦公布，在4月18日及4月25日早上10時起，以先到先得的形式，在App分別送出5萬張10元電子現金券，可在港鐵車站指定商店電子現金券使用，並無使用限制，即購買任何金額均可扣減。每個用戶每日最多領取一次，即兩日最多可領取20元。

與此同時，DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧，以及屈臣氏集團旗下的百佳，均分別推出現金券優惠，包括1,000元、2,000元等金額的現金券。

百佳禮券買滿$2000送$350現金優惠券 使用限制多

當中百佳公布，由即日起至4月21日，到百佳全線門市購買面值50元百佳禮券，凡買滿1,000元即送總值200元現金優惠券，滿2,000元則送總值350元的現金優惠券。要留意有關禮券到期日為今年12月31日，而送贈的現金優惠券均設有最低消費及使用限制，到期日更只至4月30日。

200元現金優惠券︰2張百佳門市現金優惠券50元、一張PNS網購現金優惠券50元，以及一張屈臣氏門市現金優惠券50元。



350元現金優惠券︰4張百佳門市現金優惠券50元、一張PNS網購現金優惠券100元，以及一張屈臣氏門市現金優惠券50元



1. 每張百佳門市現金優惠券50元，須買滿100元才可使用；

2. 每張PNS網購現金優惠券50元，須買滿500元才可使用；

3. 每張PNS網購現金優惠券100元，須買滿1,000元才可使用；

4. 每張屈臣氏門市現金優惠券50元，須買滿800元才可使用。



若在百佳購買2,000元禮券為例，顧客最少要購物買滿2,400元，才可將2,000元禮券及該200元現金優惠券全數使用，將著數最大化。

惠康禮券每買滿$1000送$50 用禮券無消費下限

惠康方面，由今年4月7日至4月20日，凡在惠康分店買滿1,000元禮券，再贈送一張50元禮券。該1,000元的禮券的有效期最少一年，至於所贈送的50元禮券，限期至今年5月31日。每人限購最多10,000元禮券。

萬寧禮券$3000送$200 扣減優惠最多$420

萬寧方面，由今年4月17日至4月30日，在萬寧分店購買1,000元禮券，再送50元禮券，買2,000元送100元，買3,000元送200元。贈送的禮券有效期為最少一年或以上。

此外，萬寧門市及網店亦推出4次扣減優惠，合共提供420元扣減，其中最高一次為買滿998元即時扣減148元。

使用禮券可賺yuu同等價值積分 符合5步驟賺足675元

此外，使用7-Eleven、惠康及萬寧禮券，亦可賺取同等價值的yuu積分，兌換包括惠康、7-Eleven便利店、IKEA、KFC等商戶的現金券。截至周六晚上，2,000個yuu積分可兌換10元現金券，不過yuu定期推出兌換現金券的額外獎賞，積分可留待至當日扣減。

綜上所述，若以購買DFI集團旗下的萬寧禮券為例，合共可賺取最少675元︰

．先到OK便利店領取八達通消費券，賺取20元優惠券。



．準時在4月18日及25日在八達通App搶券，再賺取合共20元現金券。



．在萬寧購買3,000元禮券，再獲200元禮券。



．推廣期內在萬寧分開5次購物，買滿一定消費金額，共可扣減420元。



．使用該3,200元禮券付款，可獲3,200個yuu積分，可再換領15元現金券。



買百佳禮券最高賺足602元

至於百佳所在易賞錢方面，以每5元可賺取1分計算，每消費250元得1元。因此若以購買百佳禮券為例，合共可賺取最少602元︰

．先到OK便利店領取八達通消費券，賺取20優惠券。



．準時在4月18日及25日在八達通App搶券，再賺取合共20元現金券。



．在百佳分別購買2,000元及1,000元禮券，再獲550元現金優惠券。



．使用該3,000元禮券（所贈送的現金優惠券不計算在內）付款，所獲的易賞錢積分可兌換12元。



PayMe買大家樂餐券 $3000換76個焗豬扒飯可慳$952

此外，由即日起至5月31日，在大家樂網店PayMe購買「e+食電子餐券套裝」，最高可賺總值400元。買500元電子餐券套裝，即50元10張，多送兩張共100元餐券；買1,500元電子餐券套裝，即50元30張，再多送8張共400元餐券。

每張「e+食電子餐券」價值為50元，顧客憑券到大家樂分店，即可在午市或晚市兌換指定美食套餐，包括招牌焗豬扒飯、港式咖喱或單拼燒味飯等，奉送餐飲及油菜各一。所有餐券有效期至2024年9月30日。

換言之，3,000元電子餐券套裝，可換取76個美食套餐。以招牌焗豬扒飯為例，目前晚市售52元配餐飲，油菜需加錢購買，即買電子餐券換76個招牌焗豬扒飯，可節省952元（52元乘76減3,000元）。