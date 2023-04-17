居大灣區合資格港人5.10起港大深圳醫院資助診症　每年上限2000元

政府今日（17日）正式公布，擬於5月10日起，推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，居住於大灣區的合資格香港市民，即居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，可於香港大學深圳醫院接受資助診症服務，每次只須繳付診金100元人民幣，餘額由政府資助，但資助額一年上限為2000元人民幣。

當局指，未來會評估是否擴展長者醫療券於大灣區的適用醫療機構，或以醫療券資助居於大灣區的長者購買內地醫療保險等措施。



政府早前透露，會參考於疫情期間推行的「居粵長期覆診港人特別支援計劃」，推行先導計劃予合資格者繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

醫衞局今日公布，擬於五月十日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區的合資格香港市民可於港大深圳醫院接受資助診症服務。該先導計劃是緊接5月9日完結的「居粵長期覆診港人特別支援計劃」，當時政府因應疫情中港兩地封關，故委託港大深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，即「合資格人士」，提供受資助的跟進診症服務。

根據最新計劃，病人每次接受資助門診，只須繳付人民幣100元，餘額由政府資助，但每名病人的資助額，每年上限2000元，超出資助額的費用，須由病人直接向港大深圳醫院支付。

計劃詳情如下：



醫衞局將於本周三(19日)在立法會衞生事務委員會會議上徵詢議員意見，並於稍後向立法會財務委員會申請批准，修訂特別支援計劃原先核准項目的承擔額的適用範圍，以供先導計劃使用。

醫衞局指，截至今年二月底，「居粵長期覆診港人特別支援計劃」已服務超過54,000人次，政府參考特別支援計劃的經驗，認為有關安排有助支援於大灣區居住的香港市民的醫療需要，因此建議緊接於5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居於大灣區的合資格香港市民，可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

而新計劃的合資格市民，須為已預約醫管局普通科門診或指定專科門診覆診的香港市民。指定專科為麻醉科(包括痛症診所)、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科、兒科、外科等。

醫衞局發言人表示，會繼續探討各項可行措施，以更有效地支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。而新的先導計劃有助政府進一步分析及評估居於大灣區的港人，在內地的求醫習慣，特別是香港與內地之間全面恢復正常往來後，有關服務的使用情況及對香港公營醫療體系的影響，以期研究如何更有效照顧在內地生活，特別是居於大灣區的香港市民的醫療需要。政府又指，會繼續研究進一步擴展長者醫療券於大灣區的適用醫療機構，或以醫療券資助居於大灣區的長者購買內地醫療保險等措施。