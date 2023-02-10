消息：港大深圳醫院「一炮過」還清6億診症費　與港大續10年合約

撰文：陶嘉心
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香港大學深圳醫院於2012年啟用，營運初期因在財政上遇到不少挑戰，港大需墊支其醫學院教授北上診症的薪酬，2012至2016年間累計墊支了6億元，期間港深醫院只清還了少部分債務。港大與深圳市政府簽訂合辦「香港大學深圳醫院」，為期10年合約於2021年屆滿，當時只獲續約一年。
據了解，這筆爭議多時約6億元的欠款，深圳市政府已於去年「一炮過」還給港大，雙方並簽訂第二個為期10年的營運合約，即雙方繼續合作經營港深醫院至2032年。自2017年起，港深醫院已有繳付港大醫學院教授北上診症的薪酬，現時雙方在財務上可說是「無拖無欠」。

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上任院長盧寵茂原預計10年內清還

港深醫院拖欠港大約6億元，事件一度惹起爭議。現任醫務衞生局局長、上任港深醫院院長盧寵茂，曾表示6億元「舊債」可望逐步於10年內清還。曾任港大醫學院矯形及創傷外科學系講座教授的張文智於2022年8月接任院長一職後，事件露曙光。據了解，深圳市政府已於去年「一炮過」將約6億元欠款還給港大，雙方並簽訂第二個為期10年的營運合約。

港大深圳醫院上任院長盧寵茂原預計10年內清還。（資料圖片/盧翊銘攝）

港深醫院2018年開始還款　先還2017年1億欠款

港深醫院於2012年啟用，營運初期財政方面遇到不少挑戰，港大更需墊支其醫學院教授北上診症的薪酬，2012至2016年間累計墊支了6億元。港深醫院一直未有還款，直到2018年開始還款，但當年先償還了2017年的1億多元教授薪金，其後每年都有向港大支付教授薪金，毋須港大再先墊支。

港深醫院已還清拖欠港大約6億元欠款。 （資料圖片）

至於港大營運港深圳醫院的首個10年期合約，已於2021年屆滿，當時港大稱，深圳市政府與港大同意延續現有合約一年；當時掏指之前一段時間因新冠疫情令相關討論稍有延誤，其後一年雙方加緊商討醫院的發展大計，並盡快達成新的長期合作協議，而時任院長盧寵茂亦續約一年，盧寵茂後於2022年6月離任，張文智於同年8月接任。

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