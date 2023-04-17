消委會｜13歲男童用母親銀行戶口花9萬買手遊道具　幾經轉折退款

網絡遊戲普及，遊戲商以課金來讓玩家取得更優越位置，亦是近年消費的一大議題。尚未成熟的青少年，更容易跌入遊戲世界的消費陷阱。消委會今（17日）透露，曾接到個案指一名13歲男童，偷偷登入其母親銀行帳戶，並轉帳至其支付工具，用來「課金」買虛擬道具，在短短20日內共花費9萬元。但紙包不住火，母親發現後要求相關平台及遊戲公司退款，最終經消委會介入後，分別獲兩間公司「特別安排」退款。



但有內地玩家則屬於不幸的一群，其遊戲帳戶被盜用後，所有裝備、道具及遊戲幣均被轉走，估計損失2.4萬港元。惟遊戲公司認為被盜的損失，應由盜用者償還，建議玩家注意帳號安全，消委會只能建議他考慮諮詢法律意見。



網絡遊戲的普及與課金風氣的盛行，是近年消費的一大議題。（資料圖片）

13歲童短短20日內課金約9萬元 偷買虛擬道具

消委會透露，家長梁小姐的兒子13歲，平日經常上網課，因此她對兒子長時間玩手機並不以為意，亦沒有安裝家長監控功能。直至某日收到銀行月結單，才發現兒子已沉迷手機遊戲，由8月1日至20日，不足一個月時間共課金約9萬元以購買虛擬道具。該筆款項中有約5.9萬元，是透過A公司的電子支付工具，在B公司的應用程式商店平台選購。另外的3.1萬元則由C公司營運的手機遊戲直接課金。

初時遊戲開發商只願退還4000元

梁小姐曾嘗試要求相關的遊戲開發商退款，但最終只退還4,000元。她認為兒子未滿18歲，未有足夠成熟的心智為其消費行為負責，故不滿A公司允許未成年人士開戶及付款，亦不滿B公司允許未成年人士消費。因損失金額巨大，她向消委會求助，以取消交易及爭取全數退款。

尚未成熟的青少年，容易跌入遊戲世界的消費陷阱。（資料圖片）

電子支付平台指所有付款獲13歲童確認 不安排退款

A公司回覆消委會表示，其電子支付平台並無限制用戶的註冊年齡，用戶須在開戶前仔細閱讀及同意「用戶服務協議」。當中便註明用戶若未滿18歲，需促使其父母注意協議內容，而父母將被視為已閱讀及同意協議條款。

A公司引述其免責條款，指不會就未成年用戶於使用服務時，所遭受的任何損失負責。A公司亦稱，曾直接致電梁小姐跟進，當時她在對話中透露，兒子在她不知情下登入其網上銀行帳戶轉帳至支付工具，認為所有付款均獲用戶，即梁小姐兒子確認，因此不會安排退款，並建議她與B公司聯絡。

應用程式商店平台、遊戲開發商願意安排特別退款

後來在消委會的協助下，B公司經考慮後同意為梁小姐的個案作特別處理，為當時帳戶內的交易安排一次性退款。至於C公司亦特別安排退款約3.1萬元，個案最終才得以解決。

消委會今年首3個月已錄得31宗網絡遊戲相關投訴。（GettyImages）

內地玩家帳戶被盜失2.4萬元

關先生為內地遊戲玩家，某日登入遊戲時，發現帳號中所有裝備、道具及遊戲幣均被轉走，當中包括已升級的珍貴裝備，可大幅增強角色能力。關先生根據購買裝備的花費，並參考交易平台的售價，連同損失的遊戲幣，估計價值共2.4萬港元。

調查道具裝備被轉售第三方玩家 遊戲公司稱無責任償還

經消委會跟進後，D公司調查所得，確認關先生帳號內的道具及裝備已被不法盜取，盜用者亦轉移至另一帳號，並透過遊戲交易所，轉售予第三方玩家。該名玩家並不知道為贓物，因此D公司未能歸還被盜物品。

消委會亦根據關先生意願，向D公司查詢可否歸還一部份被盜物品，惟D公司認為被盜的損失，應由盜用者而非公司償還，建議關先生注意帳號安全，切勿將帳號密碼外流或瀏覽不明網站。消委會則建議關先生可考慮諮詢法律意見。

消委會籲政府參考海外引入網絡遊戲監管機制。（資料圖片）

消委會籲引入網絡遊戲監管機制

世衞於2018年將「電子遊戲障礙」納入《國際疾病分類》。現時內地及日本香川縣已立例，直接限制未成年人士的遊玩時間。同時，內地、台灣及日本亦規範未成年人士課金，或遊戲的中獎機率。消委會指，香港現時並無針對網絡遊戲的法例，建議政府可考慮參考其他地區，引入監管機制。

消委會亦建議，家長可考慮為兒女的手機設定「家長監控功能」，設定時間限制之餘，並規定須經批核才可下載App或購買遊戲商品，避免出現過度消費。消委會亦提醒家長須小心看管個人帳戶，注意兒女使用其密碼或Face ID轉帳、增值或購買遊戲商品。

今年首3個月錄得31宗網絡遊戲投訴

消委會數據顯示，網絡遊戲投訴過去三年均超出100宗，最高為2021年的190宗，去年亦有144宗，今年首3個月亦已錄得31宗投訴，顯示投訴數字並無顯著減少。