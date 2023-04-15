新冠肺炎｜律敦治老人科男病房爆疫　8長者確診　3人無病徵

新冠肺炎疫情近日反彈，醫院管理局今日（15日）公布，律敦治醫院老人科男病房自本周三（12日）起先後有8名病人經檢測後確診新冠肺炎，年齡由70歲至94歲。其中五人有感染病徵，而另外三人均沒有感染病徵，情況穩定。



律敦治醫院老人科男病房自4月12日起先後有8名病人經檢測後確診新冠肺炎。其中五人有感染病徵，而另外三人均沒有感染病徵。有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。（資料圖片）

本周三起陸續有病人確診 病房停收新症及探訪

新冠肺炎疫情近日有上升趨勢，律敦治醫院老人科男病房自本周三起先後有8名病人經檢測後確診新冠肺炎，年齡由70歲至94歲。其中五人有感染病徵，而另外三人均沒有感染病徵。

有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排，亦已進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

醫院會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率近期回升至1.5高位。(港大醫學院網頁圖片)

每日核酸確診宗數重上200宗水平

翻查資料，醫管局自去年12月更新公立醫院應對疫情控制措施後，即改為只會替較高風險或抵抗力較弱病人進行入院篩查及其他病人則按需要安排檢測後，首次有病房爆發新冠肺炎群組個案。

近日新冠肺炎疫情出現反彈，據港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率近期回升至1.5高位，代表每名患者傳給1.5人；而今周每日平均新增化驗所陽性核酸檢測數字，亦升至200多宗水平，以今日為例，確診新冠肺炎的人數為207人，另新增一宗死亡個案。