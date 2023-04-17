政府擬規定新建宇車位須附中速充電器　葵芳停車場下半年充電收費

政府近年推廣市民轉用電動車，惟充電位不足一直被詬病。環境及生態局指，正修訂《香港規劃標準與準則》及與計算寬免總樓面面積有關的「作業備考」，規定未來新建樓宇範圍內所有私家車、電單車和輕型貨車停車位，都必須全面提供電單車中速充電器，預料有關修訂可於今年內完成。

另外，當局又指，已在政府轄下的葵芳停車場安裝電動車充電器自動繳費機，預料今年上半年開始進行測試，最快下半年起正式實施充電收費，並逐步在政府其他停車場推行。



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環境及生態局及環境保護署提交立法會的文件表示，政府正修訂《香港規劃標準與準則》及與計算寬免總樓面面積有關的「作業備考」，規定未來新建樓宇範圍內所有私家車、電單車和輕型貨車停車位，都必須全面提供電單車中速充電器，預料有關修訂可於今年內完成。

換言之，未來新建樓宇將「充電位」全面化，有望告別充電位「一位難求」。

文件又指，根據指引，私人樓宇的地下停車場必須全數安裝電動車充電設施，才可獲全數豁免總樓面面積，截至去年底，政府已批出逾77,900個相關停車位，其中逾30,500個停車位已落成，並備有電動車充電設施。當局指，已去信地產建設商會，鼓勵其會員在獲樓面面積寬免的停車位，盡快加裝充電位，並公開相關停車位的位置，以方便電動車充電。

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至於政府停車場的充電安排，當局原訂在2025年起，在政府停車場徵收充電費，但為加快充電服務市場化，決定提前在數個政府公共停車場設置電動車充電器自助繳費機，當中葵芳停車場已展開第一階段工程，預計今年上半年開始進行測試，以配合最早於今年下半年開始逐步在政府停車場徵收電動車充電費。

另外，「EV屋苑充電易資助計劃」推出逾兩年，文件指，由於反應熱烈，政府已於2022/23年度向資助計劃額外注資15億元，以將計劃延長4年至2027/28年度（第二階段），當局指，截至今年3月，資助計劃共接獲680多份申請，涵蓋逾13.8萬個停車位，環保署已完成處理第一階段所有申請，及第二階段80份申請，將於今年內完成審批第二階段餘下300份申請。