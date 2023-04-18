消費券2023｜何日滿18歲可「補漏」領取?　關鍵在政府「劃線日」

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券第一筆3,000元已在本周日（16日）向之前已獲派消費券的640萬名合資格市民派發。去年6月13日後才年滿18歲的青年，都符合領取今次消費券，但可時可申請，而「劃線日」又定哪一日？



消費券第二筆2,000元將於今年7月16日派發，政府此前會公布辦理「轉會」安排及新合資格申請條件。過去兩年政府都在消費券記者會公布詳情當日，即2021年6月18日及2022年6月13日，作為年滿18歲的界線。由於政府直至今日（18日）仍未召開記者會，即去年6月14日至今日剛年滿18歲的市民，只要在今年中登記並通過審批，肯定可獲「補漏」獲派消費券，「劃線日」是否又6月中，仍侍政府公布。



▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



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政府︰今年派發準則與去年相近

去年登記期後年滿18歲的市民，或「劃線日」後經各種人才計劃來港的合資格人士，本周日（16日）並未能領取第一期消費券。政府早前公布，去年未登記消費券計劃的市民，須等待至今年中，政府再公布新的資格準則，才可登記及揀選領取消費券的支付工具，具體準則與去年相近。

▼2023年消費券派發日期▼



去年首筆5000元消費券 剛滿18歲亦不可領取

翻查過去兩年的時間表，政府在2021年6月18日，公布首次消費券的派發詳情，登記期為7月4日至8月14日，並列明在公布當日，即6月18日或之前年滿18歲，便符合資格登記。因當時為政府首次發放消費券，全港市民必須登記並審核標準，否則逾期將失去資格。

其後政府在2022年3月7日再公布第二次派發消費券，並在4月7日發放首階段的5,000元消費券。惟情況稍有不同，由於政府根據2021年登記紀錄派發消費券，因此當時剛年滿18歲的市民，亦未能領取第一期消費券。

▼2022年消費券派發日期▼



去年6月23日才開放新登記

直至政府在同年6月13日公布，從未登記的合資格市民，在6月23日至7月23日可補交登記，其後則可獲補發該年度未領取的消費券，並劃界線，列明在6月13日或之前年滿18歲才符合資格。

根據當時的派發時間表，若以八達通用戶為例，2021年已登記消費券的市民，由2022年4月7日起分開兩次派發5,000元消費券。其後第二階段的5,000元，則分開三次派發，即10,000萬元共分開五次派發。

不過若在2022年中補交登記的合資格市民，其派發方式則有所不同，八達通用戶只分開四次派發，8月7日、10月1日及12月1日為3,000元，餘下1,000元最快則在2023年2月16日派發。

2022年消費券計劃準則指，在2022年6月13日或之前年滿18歲便可領取消費券。（網頁截圖）

政府料今年中為所有登記人再作資格審核

至於今年方面，政府早前便表示，7月16日將發放第二期2,000元消費券，並為所有現有及新登記人重新再作資格審核。據了解，屆時現有登記人可申請「轉會」，剛年滿18歲的市民亦可登記消費券，通過審批後，就如2022年的發放方式，獲補發第一期的消費券。

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