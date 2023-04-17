流感｜澳門8歲女童內地探親期間發病 併發急性壞死性腦炎危殆
中國內地進入流感高峰期，澳門衛生局今（17日）公布，接獲一宗在內地探親期間發病的兒童流感重症報告，其為8歲女童，於4月5日隨家人到廣西壯族自治區梧州市探親後兩日出現發熱症狀。其同日曾到當地醫院就醫，經診治後離院，惟翌日早上病情持續並出現嘔吐症狀，送醫院期間出現昏迷，即入住醫院深切治療部，診斷為甲型流感併肺部感染、急性壞死性腦病及腦出血。
另外，衛生局表示，早前報道的兩宗流感重症患者，其中3月31日通報因甲型流感併發腦炎的6歲女童，病情穏定已轉至普通病房進行康復治療；而另一名75歲男患者亦在今日上午停用呼吸機，目前仍在深切治療部繼續治療。
往廣西梧州市探親 發燒求醫回家翌日出現嘔吐
澳門衛生局公布，接獲一宗在內地探親期間發病的兒童流感重症報告。患者為8歲女童，過往體健，其在4月5日隨家人到廣西壯族自治區梧州市探親，兩日後的晚上發病，出現發熱症狀。她同日到當地醫院就醫，並經診治後離院，惟翌日早上病情持續並出現嘔吐症狀，送醫院期間出現昏迷，故入住醫院深切治療部，經診斷為甲型流感併肺部感染、急性壞死性腦病及腦出血。
上周六由廣西急送回澳門醫院兒科深切治療部
患者病情嚴重未有好轉，並在上周六（ 15日）由當地醫院轉送回澳門仁伯爵綜合醫院兒科深切治療部繼續治療，目前病情危重。患者為就讀濠江中學附屬小學的學生，最後上課日期為4月4日，其同行家人未有出現類似病徵。
另外，澳門衛生局今（17）日亦接獲19宗流感樣疾病群集性感染報告，涉及169名學生或幼童，全於4月12日起出現發熱及咳嗽等上呼吸道症狀，部份患者已接受診治。其中澳門大學附屬應用學校、聖保祿學校及陳瑞祺永援中學各有一名患者因高熱需住院治療，目前情況穩定，無重症個案。有關場所已加強清潔消毒和保持室內空氣流通等感染控制措施，嚴格執行患病學生及員工隔離的規定。
患流感併發腦炎女童已康復出院
至於早前報道的兩宗流感重症患者，其中3月31日通報因甲型流感併發腦炎的六歲女童，病情穏定，已轉至普通病房進行康復治療；另外，於4月4日通報因甲型流感併發肺炎及呼吸衰竭的75歲男患者，今日上午已停用呼吸機，病情較前好轉，目前仍在繼續治療。