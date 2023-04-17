流感｜澳門8歲女童內地探親期間發病　併發急性壞死性腦炎危殆

中國內地進入流感高峰期，澳門衛生局今（17日）公布，接獲一宗在內地探親期間發病的兒童流感重症報告，其為8歲女童，於4月5日隨家人到廣西壯族自治區梧州市探親後兩日出現發熱症狀。其同日曾到當地醫院就醫，經診治後離院，惟翌日早上病情持續並出現嘔吐症狀，送醫院期間出現昏迷，即入住醫院深切治療部，診斷為甲型流感併肺部感染、急性壞死性腦病及腦出血。



另外，衛生局表示，早前報道的兩宗流感重症患者，其中3月31日通報因甲型流感併發腦炎的6歲女童，病情穏定已轉至普通病房進行康復治療；而另一名75歲男患者亦在今日上午停用呼吸機，目前仍在深切治療部繼續治療。



8歲女童染疫後情況嚴重，在上周六由當地醫院轉送回本澳仁伯爵綜合醫院兒科深切治療部繼續治療。（資料圖片）

往廣西梧州市探親 發燒求醫回家翌日出現嘔吐

澳門衛生局公布，接獲一宗在內地探親期間發病的兒童流感重症報告。患者為8歲女童，過往體健，其在4月5日隨家人到廣西壯族自治區梧州市探親，兩日後的晚上發病，出現發熱症狀。她同日到當地醫院就醫，並經診治後離院，惟翌日早上病情持續並出現嘔吐症狀，送醫院期間出現昏迷，故入住醫院深切治療部，經診斷為甲型流感併肺部感染、急性壞死性腦病及腦出血。

上周六由廣西急送回澳門醫院兒科深切治療部

患者病情嚴重未有好轉，並在上周六（ 15日）由當地醫院轉送回澳門仁伯爵綜合醫院兒科深切治療部繼續治療，目前病情危重。患者為就讀濠江中學附屬小學的學生，最後上課日期為4月4日，其同行家人未有出現類似病徵。

另外，澳門衛生局今（17）日亦接獲19宗流感樣疾病群集性感染報告，涉及169名學生或幼童，全於4月12日起出現發熱及咳嗽等上呼吸道症狀，部份患者已接受診治。其中澳門大學附屬應用學校、聖保祿學校及陳瑞祺永援中學各有一名患者因高熱需住院治療，目前情況穩定，無重症個案。有關場所已加強清潔消毒和保持室內空氣流通等感染控制措施，嚴格執行患病學生及員工隔離的規定。

患流感併發腦炎女童已康復出院

至於早前報道的兩宗流感重症患者，其中3月31日通報因甲型流感併發腦炎的六歲女童，病情穏定，已轉至普通病房進行康復治療；另外，於4月4日通報因甲型流感併發肺炎及呼吸衰竭的75歲男患者，今日上午已停用呼吸機，病情較前好轉，目前仍在繼續治療。