前亞視花旦龐秋雁助劏房童追音樂夢　妹龐倩渝：令他們人生有目標

即使岀身卑微，亦可以追逐夢想。由1990年代亞洲電視花旦龐秋雁與妹妹龐倩渝創立的音樂兒童基金會，為慶祝創立十周年，為居住劏房的兒童提供免費學音樂的機會。基金會今日（18日）起一連六日舉辦展覽，展出模擬劏房，以及介紹基金會服務，即下周日(23日)更有學員進行「音樂馬拉松」表演。



擔任基金會行政總監的龐秋雁及藝術總監的龐倩渝，都慶幸可以幫助基層兒童學習音樂。龐倩渝指雖然音樂不能幫助他們脫貧，但可以令他們人生有希望和目標。



展出兩個模擬劏房 讓參觀者感受基層兒童物資匱乏

音樂兒童基金會今日起一連六日，在中環街市一樓舉辦「賽馬會音樂兒童果子計劃《跳出劏房的音樂兒童》」展覽，展出兩個模擬劏房，其中一個擺放著不同鐵餐碟，讓參觀的市民可以坐進去敲擊出音樂，體驗基層兒童即使物資匱乏，都可嘗試音樂的樂趣。

另外亦有不同介紹基金會服務的展板，包括一個模擬深水埗港鐵站B2岀口外的消防欄的展板。另外亦展出基金會在十年內的服務經過，以及由最初只有兩個服務點，至今遍佈在八區共11個服務點，服務超過6,200位基層兒童及家長。

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龐秋雁助一致認為不能學音樂男童學好敲擊樂

龐秋雁及龐倩渝與一眾嘉賓舉行開幕儀式，二人稱慶幸可以幫助基層兒童學習音樂。龐秋雁說，希望社會可以關注基層兒童的成長需要，她憶起曾見證一位學員小孩，因為他岀生時曾短暫心跳停止，所以手部的協調有問題，大家都認為他不能學音樂。

龐秋雁就找到一位敲擊樂導師幫助他，一開始小孩都有困難，但小孩一年又一年地堅持學習，最後加入敲擊樂團進行大型演出。「我哋唔係要訓練咩音樂家岀嚟，而係點用音樂幫助呢啲(基層)家庭嘅小朋友。」

龐倩渝就指雖然音樂不能幫助基層兒童脫貧，「但至少可以令佢哋人生有希望和目標。」

周日辦「音樂馬拉松」 基金會學員表演

展覽在最後一日，即周日(23日)更會舉行「音樂馬拉松」，由下午2時起，由以基金會學員組成的初、中、高級樂團及合唱團分別於三個主題的時段表演，包括「起始」、「過程」、「十年成果」。

「賽馬會音樂兒童果子計劃《跳出劏房的音樂兒童》」展覽：

日期：2023年4月18-23日

時間：早上10:00-晚上10:00

地點：中環街市1樓

免費入場



「音樂馬拉松」音樂會：

日期：2023年4月23日

時間：下午2:00-3:00:初級樂團及合唱團

下午4:00-5:00中級樂團及合唱團

下午6:30-7:30高級樂團及合唱團

地點：中環街市1樓

免費入場

