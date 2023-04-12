劏房戶增至10.8萬　入息中位數增至$1.5萬　中西區最高達2萬

劏房租務管制條例實施逾一年，一直被質疑無法打擊劣質劏房市場。房屋局回覆立法會特別財務委員會議員質詢時提到，根據《2021年人口普查的結果》，全港有10.8間劏房，較早前公布的數字再微升，當中屯門區的單位面積中位數為全港最細，只有不足100平方呎，不僅劏房單位數目有增加，連住戶收入亦有上升，劏房戶的家庭入息中位數升至月入約1.5萬元，較同期全港入息中位數約2.8萬元低近一半。

另外，上屆政府大推的過渡性房屋項目，2022/23財政年度因項目延誤而令預算大減18.3億元。截至今年2月中，不少位於新界的過渡性房屋，在調整入住居民比例後，即放寬必須輪候公屋滿三年的資格後，仍未住滿，並以元朗同心村和江夏圍的項目最嚴重。



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油尖旺深水埗劏房最多 合共佔總數近半

房屋局回覆立法會議員質詢時披露，根據《2021年人口普查的結果》，全港有108,202個劏房，較早前公布中期人口統計的107,371間微升，當中油尖旺以26,266間佔最多，其次則為有22,371間的深水埗區。

至於劏房單位面積方面，單位面積中位數為11平方米（約120平方呎），當中以屯門區最細，中位數只有9平方米（約97平方呎），其次則是有10平方米（110平方呎）的東區、灣、中西區、元朗區、北區和大埔。

中西區劏房家庭入息中位數2萬元

值得注意的是，劏房家庭住戶的入息中位數亦微升至15,310元，較同期的全港家庭入息中位數的27,650元，低近45%。劏房家庭的收入中，中西區的中位數以2萬元稱冠，其次則是灣仔區，家庭入息中位數亦達19,620元。

▼「劏房租管實施一周年」系列▼



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差估署識別1308宗劏房業主涉嫌違例個案

劏房租管實施逾一年，不少議員亦關注到條例的成效，房屋局回覆時提到，截至今年2月28日，差餉物業估價署識別了1,308宗有關劏房業主涉嫌違例個案，當中只有34宗屬投訴個案，佔整體約2.6%。

在整體劏房業主涉嫌違例個案中，以業主無在限期內提交租賃通知書（即AR2表格）佔最多，合共涉及1,074宗個案，佔整體約82%，其次則是違反條例中收取水電費的規定，涉及215宗。

截至2023年2月28日，涉嫌違反劏房租管的個案數字。（文件截圖）

當局指，就1,274宗差估署主動識別的個案及34宗投訴個案，當局已分別完成852宗和27宗，合共佔整體涉嫌違例個案的67.2%，當中共有3宗個案被定罪和罰款，涉及兩名業主，另有496宗涉及AR2表格的個案，當局已向有關業主發出警告信。當局續指，正調查429宗個案，並就當中9宗個案徵詢律政司意見，以決定是否採取進一步法律行動。

值得注意的是，逾千宗業主涉嫌違例的個案中，當局指有380宗因租客拒絕提供進一步資料，令差估署未能繼續跟進個案，佔整體個案近三成。

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部份過渡性房屋計劃延誤致開支預算少18.3億

上屆政府推出過渡性房屋計劃，以短期紓緩劏房戶的住屋困境。不過，房屋局回覆議員質詢時提到，支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃，於2022/23年度修訂預算撥款額，較原來預算減少18.3億元，並解釋指部份過渡性房屋項目的工程有延誤，形容部份原因是受制於「未能預計的情況」，包括：

1/ 如需要較長時間完成法定審批程序

2/ 施工時遇上不可預知的技術問題

3/ 疫情影響

4/ 營運機構延遲提交付款申請

元朗同心村及江夏圍村第一期入住率最低

另外，位於新界的過渡性房屋項目，一直因入住率不足而被外界批評選址不當，甚至質疑當局在新界興建簡約公屋的選址。文件顯示，截至今年2月中，在現已入住的19個項目中，元朗同心村的入住率只有63.6%，是全部項目中最低，其次則為同樣位處元朗的江夏圍村第一期，入住率為71.6%，顯示新界區的過渡性房屋因地點偏遠而吸引力大減。

在入住率未爆滿的項目中，不少已調整其甲乙類住戶的比例，即已輪候公屋滿三年及未排夠公屋三年的比例，當中以江夏圍村第一期調整的幅度最多，由原來的8:2，調整至接近每類住戶一半，其次則為同心村。

房屋署發放現金津貼的數字。（文件截圖）

另外，為輪候公屋滿三年人士而設的「現金津貼試行計劃」，以紓緩基層家庭因輪候公屋而面對的生活困難。文件顯示，截至今年2月底，房屋署累計接獲89,400宗申請，涉款總額為27.8億元。獲發津貼的住戶中，以輪候公屋5年或以上的申請者佔最多，涉及56,400戶，涉款20.3億元，佔總額73%。

▼簡約公屋啟德世運道選址▼

