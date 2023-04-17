差估署揭劏房月租高見過萬元　起始租金無期　5月起設租金資料庫

劏房租務管制條例實施逾一年，房屋局最新文件分析差餉物業估價署、顧問報告及政府統計處的數據，發現劏房月租懸殊，由不足2,000元到過萬元，當中最貴為港島區，而單位愈細，呎租亦愈貴，對比月租中位數計算，只有約75平方呎的劏房，呎租較逾200平方呎的劏房貴一半。當局指，即使在同區、同一大廈的單位，租金水平差異亦很大，暫未就此找到結論，故當局統計的租金水平只作參考，不應視作每區的租金水平。至於外界關注的起始租金方面，文件亦無提供時間表，僅首次提到會在5月底起，每月在差估署的網站公布18區的租金資料，讓業主和租客商議劏房時作參考。

有關注劏房團體表示，對政府仍未就劏房起始租金訂下時間表感到失望，直指每區劏房租金有別，在私樓亦是常見現象，一般租金遠低於平均數的單位，均是衞生環境惡劣、質素較差，當局不應以此作不訂立起始租金的「擋箭牌」。他續指，差估署公布各區租金分析，並不能調低現時高昂的劏房租金水平，無助弱勢劏房改善居住環境。



▼「劏房租管實施一周年」系列▼



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劏房集中九龍區

房屋局和差餉物業估價署提交立法會的文件顯示，自劏房租管條例在去年1月22日生效起，至今年3月14日，差估署處理了共13,391份AR2表格，並分析了當中截至今年1月31日起租的10,211份有效及屬「房間」類別的分間單位租賃資料，有關統計亦比對了政府統計處的2021年人口普查數據，以及政府委託「政策二十一」在2020和2021年的劏房調查報告。

差估署數據顯示，在10,211間劏房中，九龍區有6,212間（或60.8%），2,124間（20.8%）位於新界，港島區則只有1,875間（18.4%），政府統計處和「政策二十一」的報告統計的分布比例亦大致相近。

劏房位置分布。（文件截圖）

在劏房樓面面積的統計方面，雖然三份數據的中位數均約11平方米（即約120平方呎），惟在單位大細的比例則有偏差，「政策二十一」的報告顯示，21.3%劏房只有不足7平方米（即約75平方呎），7至13平方米（75至140平方呎）的劏房佔最多，佔約41.7%。

不過，統計處的資料則顯示，不足7平方米的單位只佔4.4%，是4個單位面積選項中佔最少；7至13平方米的單位佔52.6%；其次則為13至20平方米（140至215平方呎），佔整體36.8%。

面積愈細 呎租反愈高

至於劏房租金方面，三份統計的租金中位數相近，介乎4,800元至5,000元，而差估署透過AR2表格收集的數據顯示，租金介乎不足2,000元至過萬元，當中47.2%月租介乎4,000至5,999元，21.6%月租低於4,000元，但值得注意的是近一成達8,000元或以上。

研究亦發現，劏房租金與單位大細成正比，惟單位面積愈大，其每平方米（相等於10.76平方呎）租金卻愈低，差估署資料顯示，樓面面積不足7平方米的單位，月租中位數為3,330元，較樓面面積20平方米或以上的單位月租中位數7,500元低56%，惟每平方米租金則分別為574元和287元，相差達一半。

港島區劏房租金中位數高新界40%

地理位置亦會影響單位租金，差估署資料顯示，港島區的劏房租金是三區之冠，月租中位數達6,500元，新界則為4,700元，是三區中最低，與港島區相差近40%，18區之中，屯門區的月租中位數更是最低，只為3,900元；惟「政策二十一」的報告則顯示，新界區的租金達5,000元，較九龍區貴500元。

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深水埗區同區劏房相差五成

文件強調，估計劏房租金受眾多因素影響，包括單位大細、座向、採光、是否具備獨立廚廁等，故即使是同一廈，甚至同一單位內的不同劏房的租金有不同程度的差異，當局特別指出4區的劏房租金差異：

．深水埗區：2,500元（每平方米約270元） 對 4,800元（每平方米約520元），相差47.9%

．油尖旺區：2,700元（每平方米約360元）對 5,600元（每平方米約750元），相差51.8%

．東區：4,700元（每平方米約340元） 對 7,200元（每平方米約520元），相差34.7%

．元朗：2,700元（每平方米約360元）對 5,000元（每平方米約670元），相差46%

差估署5月下旬起網上公布劏房租金資料

當局表示，未能找出具結論性原因解釋租金差異的現象，而差估署收集到的租金資料亦不足以確立任何租金變動的趨勢，故當局整合的劏房租金資料只可作參考，不應視作個別劏房應收取的租金水平。

至於會否制訂起始租金，文件則重申，預期公屋單位供應將會增加，簡約公屋亦會陸續應市，認為屆時劏房需求會減少，劏房租金亦會相應調查，當局會密切留意劏房租務市場的變化，適時考慮是否有需要推行進一步的措施。

雖然訂立起始租金無期，但文件披露，差估署在5月下旬起，會在其部門網頁上公布劏房租金的資料，供市民參考。

全港關注劏房平台成員陳偉雄。（資料圖片／莫家文攝）

全港關注劏房平台：提供每區租金資料無助減租

全港關注劏房平台成員陳偉雄表示，對當局仍未就訂立起始租金設時間表感失望，直指當局「已經拖咗耐」，當局僅提供每區租金資料分析，只是增加透明度，並無助減低現時劏房市場的租金水平，尤其是疫情肆虐的三年期間，劏房租金水平仍「企得好硬」，顯示劏房供不應求下，劏房戶「根本冇選擇」，難以參考租金資料，以找到較便宜的劏房。

他續指，各區的租金水平差異在其他私樓市場亦是常見現象，一般月租遠較同區中位數便宜的單位均是環境衞生和單位質素較差，認為當局不能以此作借口，成為不制訂起始租金的擋箭牌，而文件亦提到，劏房呎租高昂，顯示弱勢的劏房戶一直被剝削，他建議當局參考每區的租金指數制訂起始租金，才能保障到基層市民。

對於當局提到，簡約公屋和公屋增加供應可打擊到劏房市場，他則認為，現時過渡性房屋加簡約公屋，合共只有5萬個單位，惟根據政府統計處的數據，全港劏房戶多達10.8個，根本不足以應付需求，而公屋三年上樓承諾無期，難言政府的政策能令高昂的劏房租金回落。