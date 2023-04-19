六旬食客涉姦女侍應　官指趁事主不適侵犯　判囚5年半

被指有黑社會背景的六旬漢，涉認識一名食肆女侍應後常「毛手毛腳」，女侍應因忌憚對方身份，不敢反抗。其後，女侍應工作期間嗅到疑似大麻味感不適，六旬漢涉藉詞送她回家後，趁機強姦她。經審訊後，六旬漢早前被裁定強姦罪成，法官今(19日)在高等法院判刑時，被告犯案非有周詳計劃，而是趁事主不適而強姦對方，但指本案在事主住所發生，令她不斷憶起強姦事件。考慮被告的罪責等因素，法官最終判他監禁5年半。



被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日強姦X（案發時約40歲)。

辯方稱被告犯案時不能控自己

辯方求情時指，被告過往循規蹈矩，是次因一時不能控制自己，而干犯本案，但他犯案時未有使用暴力，亦沒有做出變態行為，本案非最嚴重類別。他已汲取教訓，重犯機會非常低。而案件至今已3年，期間被告亦受到困擾。

辯方亦呈上被告妻子和兒子的求情信，並透露妻子雖原諒被告，但她亦提出申請離婚。

法官認為被告犯案非有周詳計劃

法官判刑時引述事件的創傷報告，透露她在案發後活在混亂和恐嚇之中，情況吻合創傷後遺症。她的情況於2022年開始好轉，但案件的法律程序再次勾起她對事件的回憶。

法官認為，被告非有周詳計劃，而是趁X不適而犯案。但被告在案中未有使用安全套，令事主有懷孕和感染性病的風險。此外，事件在事主家中發生，令她不斷憶起強姦事件，而創傷報告亦提及，事主表達留在家中有不安的感覺。

此外，法官指被告雖有襲擊他人的案底，但已經是36年前，同時被告亦沒有性罪行前科，認為他重犯機會不大。法官以監禁5年為量刑起點，並指被告未有使用安全套，和在事主住所犯案，屬加刑因素，最終判囚5年半。

X案發時不斷叫「唔好」 遭吻胸和指插私處 繼而遭強姦

案情指，X於案發時在一間食肆工作，因被告是該店熟客而認識對方，同事並告知她，被告疑有黑社會背景。X作供時指，被告案發前常對她「毛手毛腳」，她因忌憚被告的黑社會身份，而沒有反抗。

於2020年4月14日，有熟客生日在食肆請朋友食飯，下午5、6時客人陸續到達，被告亦到場。工作期間，X嗅到怪味感不適和頭暈，之後失去力氣，需坐下休息，又聽到有人指怪味為大麻味。她一度身體好轉繼續工作，之後又覺頭暈，最後回家，被告卻強行上其的士，要送她回家。

回家後，X遭被告推在床上並脫去衣服，X不斷叫「唔好」，但未獲理會。其後，她感到有人吻她的胸，並指插其私處。X繼而遭被告強姦，期間被抱在被告大腿上，之後又放回床上。早上6時許，X醒來後洗澡，稍後上班，途中致電一名男性朋友，告知對方被強姦。對方建議她報警，X擔心會影響到食肆及會失去工作。她回食肆後告知同事和老闆，最後由同事陪同下報案。

案件編號：HCCC348/2020