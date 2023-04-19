會展一次過辦七個展覽　意大利展商3年來首來港參展：感覺非常好

撰文：梁晉穎
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貿發局首次在會展同場舉行7項活動，當中有六項展覽雲集來自23個國家及地區、超過4,100家展商， 涵蓋禮品、家品、家紡品、時裝、印刷及包裝方案、授權項目等範疇。有本地參展商展出3D打印機，用家只需用一秒拍照，再用幾分鐘就可打印自己的模型。

香港在新冠疫情下停擺三年，有意大利餐具商等了三年才再來港參展，稱「感覺非常好」，原因是香港是個很好的地方，可以接觸到印度或東南亞商家。

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貿發局首次在會展同場舉行7項活動，當包括於今日至周六（19日至 22日）舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品展(Home InStyle)、香港國際家用紡織品展、香港時裝節(Fashion InStyle)、香港國際印刷及包裝展，以及於今日至周五（19日至 21日）舉行的香港國際授權展及亞洲授權業會議。

兩米高3D打印機成焦點　一秒拍照即成3D檔案

有在禮品及贈品展的本地參展商就有特色玩意。「Tiny微影」是本地特色精品品牌，專售具香港特色的模型。其展位今次展出3D打印機，負責人表示只要站進兩米高，圓筒型的照相儀器內一秒鐘，電腦就自動有其3D形式的檔案。之後就可以即場進行3D打印。

另外亦有來自意大利的餐具商設置。負責人Walter Matagno表示，餐具圖案是與不同設計師合作，例如使用二十世紀歐洲的手工畫作。他指今次是疫情三年以後重新來港設展，「感覺非常好！」他指香港是個很好的地方，可以遇見來自印度或東南亞的商家。

現場買家批人流少　林健鋒反駁：參展商話生意好

在現場的本地買家殷先生就認為人流太少，他指看到很多展位員工多過客，「有成5至6個職員企喺度，得一、兩個係買家，有啲甚至無」；而且現場的本地買家很少，因為參展商更着眼外國買家。不過他都同意有外國買家前來，確實可帶動經濟，只是參展商的產品應該更創新。

家品展、家紡展及禮品展籌備委員會主席、立法會議員林健鋒就引述參展商指，生意額都有上升。他指今次有四千多間參展商，每間都指「落單落到手軟」。惟他替參展商來港的協助都有困難，「我同參展商揾酒店都好辛苦，有酒店本身話幫手，但之後唔得，因為話唔夠人去執房。」他指政府應有不同政策幫助參展商來港。

林健鋒就引述參展商指，展商們生意額都有上升。（梁鵬威攝）
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