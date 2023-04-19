明日大嶼︱人工島平均較海平面高出6米　海濱長廊作為緩衝區

政府推動「明日大嶼」計劃，在交椅洲填海製造人工島。立法會議員張欣宇提出質詢，人工島的應對災害能力，以及出入人口島的交通設計。



發展局局長甯漢豪答覆指，交椅洲人工島建議地面高度較現時香港平均海平面高出至少6米，亦會沿海岸線設20至30米闊的海濱長廊，除了作為休憩用地外，亦會是極端天氣下的緩衝區。



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甯漢豪指，局方建設人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米，部份當風位置更達主水平基準以上9米，比現時香港平均海平面高出超過至少6米。

而在海堤設計上亦會預留應變容量，例如加高海堤或擋浪牆的高度，並設20至30米闊的海濱長廊，既是休憩設施，亦能在極端天氣之下作為緩衝區。

先填C島及A島北部 交通容量評估可應付

至於對外交通容量，發展局評估後指，前往港島及經大嶼山前往其他地區的連接路，足以應付人工島的交通流量。

政府建議交椅洲人工島分為A、B、C 3個島，政府指港島西至大嶼山東北連接路將坐落C島，而支援人工島建設的基本公用設施亦位於C島。A島北面將有第三個核心商業區（CBD），亦是鐵路連接港島的樞紐。因此，C島和A島北面將是第一期填海範圍。

至於人工島對海洋的影響，局方表示會研究採用「深層水泥拌合法」，指比較傳統挖泥式填海方法，新方法不用清除及運去海泥，減少水中懸浮粒子的產生。

交椅洲。（資料圖片)

連同人工島 土地供應超出預期約1000公頃

張欣宇亦提到《香港2030+》最終報告，指直至2048年香港整體需要5,800至6,200公頃土地，當中的安排如何。局方回應說，按照報告，減去3,200公頃已推展或已成熟的項目後，仍需要約2,600至3,00公頃。而政府亦再物色了4,100公頃土地作中至長期發展，包括人工島的1,000公頃土地。換言之，直至2048年總土地供應有7,300公頃，超出預期約1,000公頃，有助香港建立長遠土地儲備。