日偏食今日中午現上空　多雲觀賞有暗湧（附太空館NASA直播連結）

本港今（20日）中午會出現日偏食，香港太空館將於下午12時至1時30分，於尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，並派發太陽濾光片，予市民共賞同樂。

不過，今日天氣不穩，天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，市民出門時宜留意天氣狀況。另外，太空館將會進行直播，康文署社交平台亦會轉載。市民亦會觀賞美國國家航空暨太空總署（NASA）Youtube，直擊在澳洲的日全食情況。值得注意的是，若錯過今次日偏食，則要5年後再會。



▼2020年6月21日本港日偏食情況▼



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是次日食將在下午12時34分開始，至下午1時16分結束，食甚時間則為下午12時55分。是次日偏食的食分只有0.028，即是在食甚時，太陽只有2.8%的直徑會受月球阻擋。

香港太空館今日將舉行觀測活動，下午12時至1時30分會在尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，並派發太陽濾光片，市民可免費參與，利用濾光片觀測太陽。另外，太空館的網上影片頻道、康文署的社交平台專頁也會有這次天文現象的直播。此外，美國國家航空暨太空總署（NASA）亦會於Youtube直播，直擊在澳洲的日全食情況。

三大直播途徑：



太空館網上影片頻道：按此

康文署社交平台專頁：按此

美國國家航空暨太空總署（NASA）Youtube頻道-直擊澳洲的日全食：按此

天文台指，是次日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞是次天文現象。太空館則建議，有意觀測的市民不妨優先考慮前往九龍東或港島東等地區。

不過，今日天色未見晴朗，天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。本港今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹輕微至和緩東南風。市民需要留意，天文觀測極受天氣影響，出發前往觀測時宜留意最新的天氣情況。

▼正確觀賞日食方法▼

