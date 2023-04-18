天琴座流星雨、日偏食4月尾有得睇！在同一個星期　附直播連結

天琴座流星雨、日偏食將於4月底可觀賞！根據香港太空館公布，今個4月香港上空將上映2大天文奇觀，未來五年唯一本地可見的日偏食及天琴座流星雨。今次為大家附上2大天文奇觀的出現時間、最佳觀賞地方及直播連結！

天琴座流星雨及日偏食4月尾有得睇！在同一個星期 香港都看到

今年4月的2大天文奇觀，分別為4月20日的日偏食及由即日至本月30日的天琴座流星雨。如若錯過，大家須再等5年(2018年7月)才有機會於香港看到日食，且屆時月亮掩沒太陽的食分也沒今次般大；而亮度較高的天琴座流星雨，今次則被香港太空館評定本地擁有極佳觀測條件，實在相當難得，想睇的朋友就把握機會！

未來五年唯一本地可見日食

本月4月20日的日偏食為「天狗」，即月亮掩沒太陽一小角，約佔2%至3%。天文台預計將在接近中午發生，歷時約40分鐘，全港多區都可以觀測得到。此外，天文台亦顯示，在香港東南部的日食食分會較大，有意觀測的朋友不妨優先考慮去九龍東或港島東等地方！

日偏食 詳細資料

日期：4月20日

時間：12:34初虧、12:55食甚、13:16復圓

（以上預測以香港太空館為參考，在香港不同地方可能有數分鐘差異。)

直播平台：https://www.youtube.com/user/hkspacem



更多詳情可看以下連結：

天琴座流星雨大活躍

至於今個4月，另一壯觀的天文奇觀就是天琴座流星雨！其活躍期由即日至4月30日，高峰期為4月23日早上，每小時流星數目為18顆，建議觀測時段為4月22日晚上10時至4月23日清晨5時。天琴座流星雨屬中等流星雨群，不過其流星平均亮度多在2等左右（和北斗七星亮度相近），而且常出現亮度比金星還亮的火流星，絕對值得一看！建議大家去遠離光污染，較黑暗的地方賞流星，天氣良好的情況下，每小時有機會還可以看到約 20 至 30 顆流星呢！

(圖片來自NASA)

天琴座流星雨 詳細資料

每小時流星數：18

日期：即日至４月30日

最活躍時段：4月22-23日

本地觀測條件：極佳

直播平台：https://www.youtube.com/watch?v=Ow9D89k6ZrE

