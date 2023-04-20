港大最新推算：每日近1.5萬人染新冠　料未來一年有三至四波高峰

新冠疫情近日有回升跡象，港大公共衞生學院流行病學講座教授高本恩（Benjamin Cowling）向《香港01》表示，據港大最新推算，香港過去一周時點患病率約為1%，推算下每日新染疫人數或達15,000人。高本恩雖認為根據過往經驗，料不會為本港公共醫療體系造成巨大負擔，但更擔心流感高峰期的他指如流感及新冠同時迎來高峰，有機會會對公營醫療體系有一定影響。



中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安指，參考外國數據可預料未來新冠會續有上升趨勢，此與二次感染及疫苗接種意欲下降有關，但他亦認為，二次感染重症比率少，公營醫療體系現階段仍十分安全。



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過去一周時點患病率約1%呈向上之勢

港大學醫學院由去年開始招募10,000 名志願參加者定時進行新冠病毒抗原檢測，並基於參與者提供的檢測結果，計算即時的時點患病率。高本恩透露，據港大推算，過去一周時點患病率約1%，以現時變異病毒株引致的新冠肺炎感染患者抗原測試，一般連續六天呈陽性以及快速測試的平均靈敏度為75%推算，1%之時點患病率反映社區每天的新增個案數字應約15,000人 (7,000,000（人口） x 1%（一周時點患病率） ÷6 （般連續六天呈陽性）÷0.75（快測平均靈敏度） = 15,556）。

高本恩表示更擔心流感高峰 憂與新冠同呈升勢增公院負擔

他續指，新冠感染在過去一年呈波浪狀，具體原因尚不清楚，但病毒不斷變化，加上對病毒免疫力也會隨著時間推移而減弱，故基於去年情況，預計未來一年仍會出現三至四波感染高峰期。不過，他強調，根據過往經驗，料不會為公共醫療體系造成巨大負擔，直言更擔心流感高峰期，如流感及新冠同時迎來高峰期即可能會對公營醫療體系有一定影響。

中大郭健安料二次感染及疫苗接種欲下降致個案上升

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則指，由於現時已有不少港人染疫，故中大之前的數學模型推算不再適用。不過，他表示，參考外國數據，新加坡近日有近4000人染疫，當中30%為二次感染；而英國確診數字有近一成人二次感染，故估計香港情況亦接近，即新冠肺炎會有上升趨勢，而此料與二次感染及市民疫苗接種意欲下降有關。

他同樣認為，二次感染重症比率少，公營醫療體系現階段仍是十分安全，鼓勵免疫力更低的市民可以接種二價的復必泰疫苗增強抵抗力。

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孔繁毅指新冠上升屬正常波動 二次感染者一般症狀輕微

不過，港大內科學系臨床教授孔繁毅則指，近日新冠肺炎上升屬正常波動，「因抗體會隨著時間的推移而下降，而免疫力會隨著感染而再次增強。」他強調，除非是未接種疫苗的老年人和免疫功能力差的人士，否則二次感染者大多數情況都非常輕微，故香港衛生系統沒有壓力。

新冠變種Arcturus（即XBB.1.16）近日襲港，他重申XBB.1.16雖具有高度傳播性，但沒有證據表明它比其他 Omicron 變體更具致病性，故預料新冠肺炎病例雖會增加，但不會因而造成「浪潮」，因為香港的整體混合免疫力已很高。