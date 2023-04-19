東區醫院病人倒斃殘廁　醫管局5招補鑊　即日起每小時巡洗手間

一名58歲女病人本周一（17日）下午在東區醫院急症室等候期間，被發現倒斃無障礙洗手間。醫院管理局今日（19日）宣布，將採取一系列措施加強監察急症室病人的情況，總括有五招，包括職員會加密至每小時巡視急症室洗手間一次，並試行在無障礙洗手間試行安裝感應系統。



▼4月18日 東區醫院急症室女病人倒斃殘廁▼



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醫管局發言人表示非常重視病人的安全，理解公眾關注近期急症室病人在等候期間出現的問題，即日起採取一系列加強人手監察病人情況的措施，提升病人安全。

有關措施包括：



１.提醒急症室職員加強巡視病人等候區及加強監察病人情況，如果發現病人情況有異常，會即時提供協助及安排醫護人員提前為病人治療；



2.病人在接受治療後，急症室會盡量安排風險較高的病人在靠近醫護人員的地方等候，醫護人員會定時監察病人情況，萬一病情出現變化，亦可盡快提供協助；



3.醫院職員會加密至每小時巡視急症室洗手間一次，包括無障礙洗手間，減低病人在洗手間內發生事故的風險；



4.在部分急症室試行引入科技系統，加強保障病人的安全，包括在部分醫院急症室的無障礙洗手間試行安裝感應系統；



5.今年第三季開始在部分醫院急症室試行引入病人定位系統，合適的病人在同意後，會在登記時獲發一個定位器，系統可追蹤病人在急症室的位置，如果發現病人情況有異常，醫護人員可即時尋找病人及提供協助。



醫院管理局現已在部分醫院急症室的無障礙洗手間試行安裝感應系統，以加強保障病人安全。（醫管局提供）

殘廁試行安裝感應系統 使用者倒地或靜止一段時即通報

醫管局現正在部分急症室試行引入科技系統，加強保障病人的安全，包括在部分醫院急症室的無障礙洗手間試行安裝感應系統，如果病人在洗手間內倒地或靜止一段時間，系統會發出警報通知醫護人員，急症室會派人到洗手間提供協助。

第三季醫院急症室試行引入病人定位系統

醫管局亦計劃在第三季今年第三季開始在部分醫院急症室試行引入病人定位系統，合適的病人在同意後，會在登記時獲發一個定位器，系統可追蹤病人在急症室的位置，如果發現病人情況有異常，醫護人員可即時尋找病人及提供協助。

發言人指日後新落成的醫院急症室均會裝設有關系統，醫管局亦會分階段將系統擴展到更多醫院的急症室，加強保障病人安全，而近期公立醫院急症室較為繁忙，急症會根據病人的臨床情況，優先為情況較危急的病人提供治療，其他病情較穩定的病人，有可能需要等候一段時間。醫管局呼籲病人體諒及耐心等候，如在等候期間病情出現變化，應立即向醫護人員求助。