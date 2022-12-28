廚餘廠「O．PARK2」2024年啟用　承建商施工期三招減24%碳排放

港人每日棄置到堆填區的垃圾，有超過 30％為廚餘，在2020年廚餘棄置量已達每日3,255公噸。繼環保署於2018年啟用的有機資源回收中心第一期（O．PARK1）回收廚餘後，位於北區沙嶺的第二期（O．PARK2）預計在2024年啟用，每日可處理300公噸廚餘。



O．PARK2亦是本港首個「低碳施工」項目，承建商表示，項目採用環保建築材料，包括循環再造的鋼筋、吸碳磚等，與傳統施工方式相比，估計施工階段碳排放減少24.7%。承建商希望O．PARK2可作為試點，讓業界明白低碳建築的可行性：「等大家知道低碳施工原來唔係咁困難，原來都做到嘅。」



香港是美食天堂，但同時每日產生大量廚餘。其實剩食亦有回收價值，位於北大嶼山小蠔灣的O．PARK1有機資源回收中心是本港首個廚餘回收設施，而第二個則是位於北區沙嶺的O．PARK2，預計將於2024年落成，計及污水處理廠回收試驗計劃，當局料O．PARK2啟用後本港廚餘總回收能力可提升至每日600公噸。

O．PARK2原定今年啟用

不過環保署2019年批出標書時預計O．PARK2可於今年啟用；去年發表的《香港資源循環藍圖2035》中則指O．PARK2將於2023年落成。啟用時間一再推遲，承建商中國建築工程（香港）有限公司董事長兼總經理孔祥兆解釋，項目於2019年開始施工，「撞正疫情，物料、工人全部都有阻滯」，並強調團隊已盡量追趕時間，現時工作依期。他又指，O．PARK2結構工程已完成，剩餘機電及裝修工作，有信心於2024年如期落成。

廚餘轉化為生物氣 可輸出約2,400萬度剩餘電力

中國建築工程（香港）有限公司高級地盤經理師達則表示，O．PARK2採用厭氧分解技術，將廚餘轉化為生物氣並用以發電，電力除用以維持其運作外，每年亦可輸出約2,400萬度剩餘電力至電網，約相當於5,000戶家庭的用電量。另外，O．PARK2是本港首個「低碳施工」項目，他解釋困難在於全球亦沒有其他例子可參考，亦要考慮及平衡實際工期及工程進度。

承建商在O．PARK2施工期間，採取三項方法減低碳排放，包括採用工地管理平台，以物聯網及人工智能等方式，監管建築工程的安全及進度；亦使用可持續低碳建築材料，以及開發「碳中和雲平台」，實時更新碳排放數據，分析減碳措施成效。

「綠色混凝土」成本較高安全系數亦高

師達以環保建築材料為例，指O．PARK2內使用的鋼筋全部均為循環再造，減少開採鐵礦對環境破壞。另外，項目亦採用「綠色混凝土」，以煉鋼過程中的副產物高爐礦渣粉代替60%水泥，他稱由於要特別訂造器材製作混凝土，故成本有所增加，不過「綠色混凝土」的結構更強，安全系數較一般混凝土高5％至10%，形容：「用綠色建築其實有得有失。」

另外，承建商亦在興建O．PARK2行政大樓中使用吸碳磚，一立方米吸碳磚可減少61公斤二氧化碳排放，相當於一棵樹木三年的吸碳量，而吸碳磚強度與普通磚相若，惟成本高約10%。孔祥兆表示，現時施工期間的減排量已達到預期目標，而中建香港亦開始在面積比O．PARK2大五倍的地盤中應用減碳施工方法。