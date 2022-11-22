廚餘回收│公屋廚餘回收計劃曾煞停　參加者嘆剛成習慣又重回原點

【廚餘回收系列三之二：公屋試行過來人經驗】政府並非首次在屋邨回收廚餘，早年曾挑選14條屋邨作為試點，包括聘請回收商落邨回收，以及在邨內利用微生物轉化成堆肥，推行19個月期間，平均每日回收1.6公噸廚餘，惟最終因成本、住戶反應等因素而終止。

有當年參與計劃的居民嘆說，原已建立分類及回收廚餘習慣，無奈計劃突然煞停，只能變回垃圾處理；亦有居民期盼新廚餘機可盡快進駐，他日推行垃圾徵費也可減省費用。



廚餘回收系列報道：



房屋署2012年底起曾在14條屋邨試驗廚餘回收，僅邀請近八成住戶參與，最後只有3,198個住戶（佔獲邀住戶的6.2%）響應。在推行的19個月中，參與住戶提供599公噸廚餘，即平均每日每戶提供0.58公斤。《審計報告》指，房署最終因成本效益、工作量、住戶反應、廚餘回收商的處理能力等因素而終止回收。

廚餘回收試驗曾終止 居民嘆建立習慣又中斷

唯一採取邨內回收的藍田邨，收集的廚餘就地利用微生物，經發酵轉化成堆肥，供屋邨社區園圃使用，但當年只有90個住戶（佔3%）參與 。參與者之一的馮太憶述，當年因希望為下一代樹立榜樣而參與，一家人成功建立回收習慣，但礙於空間及成本問題，即使其他街坊有意回收，因名額有限而未能參與。計劃突然煞停，找不到其他途徑回收，廚餘又變回垃圾，對於小朋友問及「點解又唔洗留（廚餘）嘅？」 她也感到無奈，「以前攞落樓下就處理到，起碼乾淨簡單啲，（依家）就算出面有收集，但要點樣收？如果只有幾家人（回收），人哋都唔會特登嚟收。」

今年政府捲土重來，10月起陸續在五個公共屋邨推行廚餘收集試驗計劃，設置廚餘機回收，但藍田邨不在名單上。當年另一參加者林太表示，知悉區內朋友居住的彩德邨已安裝，倘特意帶廚餘去回收，既不方便，亦擔心運送過程產生異味，期望新機盡快推展至其居住的屋邨，他日推行垃圾徵費，分類回收也可減省費用。

回收商形容試驗好成功 不認為居民參與度低

即使是其餘13條屋邨採取的邨外回收方案，即聘請回收商由屋邨收集和運送廚餘到元朗私營廚餘處理工場，將廚餘循環再造成魚糧，同樣未能延續。當時的回收商黃旭進形容，試驗計劃好成功，回收量按月上升，有長者樂見廚餘有回收渠道，部分屋邨提供的回收桶更不敷應用，當計劃進展理想時，卻被終止，他對此感無奈又失望。隨著政府成立公營廚餘廠，他認為私營工場難有生存空間。

連翠邨廚餘機「試水溫」 環保署指疫情打擊回收率

此外，環保署去年底起先行在柴灣連翠邨「試水溫」，以智能回收桶收集家居廚餘，但只有59戶（約20%）登記參與。四個月的廚餘總回收量約1.2公噸，平均每日約11公斤。環保署解釋，因應第五波疫情，居民參與率及回收率受到一定影響，加上並非連接到「綠綠賞」智能積分獎賞計劃，故參與誘因相對較低。

香港有機資源中心總監黃煥忠指出，早期的廚餘回收計劃證明中央收集處理較理想，但因沒有垃圾徵費，市民屬義務參與，當時亦沒有公營廚餘廠，故任何回收計劃均無法長遠推行。他認為，改用智能廚餘回收桶，較乾淨及可利用雲端管理和統計，回收有積分獎賞，日後推行垃圾徵費後，相信回收的經濟誘因更大。