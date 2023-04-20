新冠疫苗｜接種站再削　六月起剩兩兒童接種站　擬結束保障基金

除特定群組外，市民今（20日）起要接種三針或以上的新冠疫苗，需自費到私營市場接種。由於可免費接種疫苗的人數大減，港府指，將由本月底起進一步調整接種服務安排和接種點，大部分的疫苗接種中心將停止服務，而六月起僅剩兩疫苗中心為兒童打針。不過，合資格的市民仍可以到衞生署、醫管局、私家診所新冠疫苗接種站及私家診所接種疫苗。



另外，政府亦計劃隨着緊急使用疫苗制度取消而同時結束「接種2019冠狀病毒病疫苗後出現的異常事件保障基金」。政府又指，密切留意新冠疫苗根據第138A章註冊的進度，以及已有的新冠疫苗安全數據，以釐定結束保障基金的時間表。



港府指，將由本月底起進一步調整接種服務安排和接種點，大部分的疫苗接種中心將停止服務，而六月起僅剩兩疫苗中心為兒童打針。（資料圖片 / 夏家朗攝）

政府早前提出由4月20日起，非高危群組市民如欲接種第4針，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種，合資格市民接種額外加強劑大大減少。有見及此，港府將由本月底起進一步調整接種服務安排和接種點，大部分的疫苗接種中心將停止服務，而六月起僅剩兩兒童社區疫苗接種中心，分別為港怡醫院和香港中文大學醫院及香港兒童醫院。

至於其他的社區疫苗接種中心則會陸續在四月底至五月底停止服務。不過，合資格的市民仍可以到衞生署、醫管局、私家診所新冠疫苗接種站及私家診所接種疫苗。

▼社區疫苗接種中心最新安排▼



另外，由於政府新冠疫苗接種計劃下提供的三款疫苗已根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）的常規藥物註冊制度獲註冊為香港藥劑製品，故政府亦計劃隨着緊急使用疫苗制度取消而同時結束「接種2019冠狀病毒病疫苗後出現的異常事件保障基金」。政府正密切留意新冠疫苗根據第138A章註冊的進度，以及已有的新冠疫苗安全數據，以釐定結束保障基金的時間表。

▼4月19日 一般市民免費接種疫苗最後一天▼

