猴痘疫苗｜多性伴侶等高風險群組人士10.5可自願接種　10.3起預約

本港早前錄得首宗猴痘輸入個案，衞生署今日（21日）公布，高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開，10月3日起可預約。衞生署將於轄下6間社會衞生科診所，將為高風險性行為的到診者提供接種服務，醫管局和衞生署會提早於9月26日起，分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。



衞生署稱，首批第三代疫苗（JYNNEOS）已運抵香港，並會分發為猴痘疫苗接種計劃之用，聯合科學委員會建議須接種兩劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



+ 4

衞生署表示，由10月5日起，轄下六間社會衞生科診所將為有高風險性行為的到診者提供接種服務。接種服務亦會於衞生署九龍灣的綜合治療中心及醫院管理局（醫管局）伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所提供。6間社會衞生科診所如下：

1、灣仔男性社會衞生科診所

2、灣仔女性社會衞生科診所

3、油麻地男性社會衞生科診所

4、容鳳書社會衞生科診所

5、粉嶺社會衞生科診所

6、屯門社會衞生科診所



至於醫護和實驗室工作人員，醫管局和衞生署會提早於下周一（26日）起，分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。

至於其他高風險目標群組人士，包括非衞生署社會衞生科診所到診人士，，衞生署已設立兩間指定猴痘疫苗接種中心，分別位於油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所三樓以及灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診療院七樓。

屬於高風險目標群組人士可於10月3日起透過電郵（mpv_booking@dh.gov.hk）或電話2547 1900預約，由10月5日起可接種猴痘疫苗。

猴痘疫苗：Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)

該署稱，猴痘對本港市民造成的即時健康影響屬於低，聯合科學委員會不建議大規模猴痘疫苗接種計劃，並認為在自願形式下，可為確診個案的接觸者安排暴露後接種疫苗，以及為高暴露風險人士安排暴露前接種猴痘疫苗。以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

1、曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；

2、負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

3、處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

4、當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。



​衞生署續稱，除推行疫苗接種計劃，政府已為應對猴痘做好準備，包括預留西貢戶外康樂中心為猴痘確診個案的密切接觸者進行檢疫，以及其他在應變計劃下的預防措施。市民，尤其是有高暴露風險的人士，應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士或動物作密切身體接觸。

▼張竹君今年5月向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

