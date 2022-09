猴痘疫苗｜多性伴侶等高風險群組人士10.5可自願接種　10.3起預約

本港早前錄得首宗猴痘輸入個案,衞生署今日(21日)公布,高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開,10月3日起可預約。衞生署將於轄下6間社會衞生科診所,將為高風險性行為的到診者提供接種服務,醫管局和衞生署會提早於9月26日起,分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。



衞生署稱,首批第三代疫苗(JYNNEOS)已運抵香港,並會分發為猴痘疫苗接種計劃之用,聯合科學委員會建議須接種兩劑疫苗,而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



衞生署表示,由10月5日起,轄下六間社會衞生科診所將為有高風險性行為的到診者提供接種服務。接種服務亦會於衞生署九龍灣的綜合治療中心及醫院管理局(醫管局)伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所提供。6間社會衞生科診所如下:

1、灣仔男性社會衞生科診所

2、灣仔女性社會衞生科診所

3、油麻地男性社會衞生科診所

4、容鳳書社會衞生科診所

5、粉嶺社會衞生科診所

6、屯門社會衞生科診所



至於醫護和實驗室工作人員,醫管局和衞生署會提早於下周一(26日)起,分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。

至於其他高風險目標群組人士,包括非衞生署社會衞生科診所到診人士,,衞生署已設立兩間指定猴痘疫苗接種中心,分別位於油麻地炮台街145號油麻地賽馬會分科診療所三樓以及灣仔皇后大道東284號鄧志昂專科診療院七樓。

屬於高風險目標群組人士可於10月3日起透過電郵(mpv_booking@dh.gov.hk)或電話2547 1900預約,由10月5日起可接種猴痘疫苗。

