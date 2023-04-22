疫下網課過度用電子屏幕致斜視　10歲女日用手機8小時嚴重鬥雞眼

新冠肺炎襲港三年間，不少學校都會轉型為網課，香港眼科專科醫生李啟煌與其團隊早前就四位出現急性共同性斜視（Acute acquired esotropia）進行個案分析，當中一名10歲女童每日用手機8小時後變嚴重「鬥雞眼」，分析發現四人均是因在疫情大爆發時使用屏幕過度而演化成嚴重「鬥雞眼」。



分析香港四宗急性共同性斜視案例 10歲女拒停用手機須進行眼球對準手術

眼科專科醫生李啟煌與其團隊在《香港醫學雜誌》發表文章，就早前就四位出現急性共同性斜視（Acute acquired esotropia）進行個案分析，年齡介乎8至17歲，當中一名10歲女童就2020年起有網課後，每日用手機8小時後變「鬥雞眼」。由於患者在接受一般治療期間，仍拒絕停止使用手機，故情況未有改善，故要進行眼球對準手術。

研究團隊建議家長設置屏幕時間限制

研究團隊表示，所有病例與過度使用電子學習上的時間增加有關，另亦有研究提出持續時間更長的需求近距離觀看屏幕，會增加了發生急性共同性斜視的風險。不過，儘管如此，似乎局限兒童用電子屏幕的時間是不可行，因在香港和大多數香港父母一樣要工作，難以監控兒童使用家裡的電子設備。研究團隊建議，家長可以設置屏幕時間限制，另要求兒童採取間歇性的眼睛休息，並使用更大的屏幕，及更長閱讀距離，以預防有內斜視。

另有研究指香港3.11%兒童患斜視 高於新加坡及韓國

近日亦有研究指，有3.11%的兒童有斜視，較新加坡及韓國高，當中急性共同性斜視為其中一種較為罕見的會聚斜視，發病時，雙眼視軸會突然不平行，亦有可能逐漸惡化成「複視」，未矯正屈光不正或社會心理壓力亦會增加獲得急性共同性斜視的機會。