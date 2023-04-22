流感高峰｜專家料爆發期約400人離世　H1N1毒性強籲盡快打針

近日流感襲港，新冠病毒亦有捲土重來之勢。疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和在港台節目《星期六問責》表示，本港爆發的甲型H1N1流感病毒性強，預料12周的爆發期，可累積300至400人離世。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在同一節目表示，流感可引致肝炎及細菌併發性感染，疫情三年市民戴口罩，大多無接觸流感病毒，以致缺乏抗體，呼籲盡快接種疫苗。他預料本周新冠確診個案較上周升兩倍，而兒童感染新變種病毒株Arcturus後，眼球有機會患有結膜炎，提醒業界需要留意相關病徵。



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甲型H1N1流感爆發 估算12周可達400人離世

林永和表示，與其他社區家庭醫生留意到，由三月起呼吸道感染的病人陸續增加，直至兩周前踏入流感高峰期後，發現不少個案為甲型H1N1流感。他指，一旦感染後將引致發燒、痠痛、喉嚨痛及咳嗽等，又指H1N1的毒性強，呼籲市民不要掉以輕心。

林續指，過去三周流感錄得上升趨勢，形容「拍得住以前嚴重流感爆發嘅幅度」。他又指過去一周的死亡個案有近50宗，若以爆發期12周估算，將累積300至400人離世，呼籲市民立即接種疫苗，兩周後便能製造抗體預防流感。

流感可引發細菌併發性感染 籲盡快接種疫苗

關日華則表示，「三年其實一個流感感染都未斷過症」，惟解除口罩令後，三歲以下幼童不少已感染H1N1流感，甚至同時感染流感和呼吸道合胞病毒，令嚴重性大增。他估計，由於過去三年受防疫措施影響，市民長時間未接觸到流感病毒，身體失去抗體，造成今次流感爆發。

關又引述澳洲的情況指，當地自復常後流感數目比疫情前劇增四至五倍，部份月份甚至高達十倍。他預計本港亦會繼續攀升，但暫不能為數目定結論。

關續指，流感會引發肝炎，有幼童入院後肝酵素飆升，經治療後才可出院。此外，感染流感後，抵抗力減弱，更有可能引發細菌併發性感染，例如甲型鏈球菌及肺炎鏈球菌等，他提醒市民不要輕視流感病毒，應盡快接種流感疫苗。

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新變種感毒株Arcturus傳染性更強 可引致小童結膜炎

至於新冠病毒方面，林永和表示，近日有活躍跡象，對上次感染或接種疫苗，已有一段時間，市民的抗體開始減低，預料本周的個案較上周升兩倍。他呼籲市民在人煙稠密的地方佩戴口罩，在密封空間則保持通風，一旦患病不要上班及上學。

關日華則提到Omicron的新變種感毒株Arcturus，雖然傳染性較高，但嚴重性較低，惟小童確診後的病徵較多，例如引致眼球紅腫的結膜炎。他提醒業界斷症時須留意，除了腺狀及流感病毒，亦有可能由Arcturus引起。他又稱其團隊已戴上眼鏡避免接觸病毒。